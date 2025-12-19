Napoli-Milan 2-0, il tonfo dei rossoneri nel commento del 'CorSera' — Secondo il quotidiano generalista, però, senza interventi di spessore nel calciomercato invernale, l'obiettivo del Milan di Allegri non potrà andare al di là di quello di un ritorno in Champions League e non di più. Contro il Napoli, il Milan - privo di Rafael Leão e con Luka Modrić inizialmente in panchina per far posto ad Ardon Jashari - ha anche avuto tre palle-gol per andare in vantaggio nel primo tempo.

Le ha sprecate tutte, però, con Ruben Loftus-Cheek, Adrien Rabiot e Christopher Nkunku. La difesa, però orfana di Matteo Gabbia, è andata fuori giri. A tutto questo, ha commentato il 'Corriere della Sera', da aggiungere "la regia di Jashari inquietante, piena di ombre, lentissima e là davanti proprio Nkunku è disastroso non solo nella finalizzazione ma soprattutto per come getta sabbia negli ingranaggi offensivi, di fatto spegnendo anche Christian Pulisic".

Assist per Neres e gran gol personale per Højlund — La partita si è 'stappata' al 39', quando Rasmus Højlund è andato via in area di rigore, in velocità e con il fisico, ad un imbarazzante Koni De Winter. Arrivato sul fondo, ha messo un pallone in mezzo bucato in uscita bassa da Mike Maignan, ma non da David Neres, che ha appoggiato la sfera in rete a porta vuota. Nel secondo tempo, il Diavolo ha fatto ancora di meno, sono usciti tutti i meriti del Napoli che ha meritatamente raddoppiato.

Pallone in profondità di Leonardo Spinazzola ancora per Højlund, nuovo duello vinto di prepotenza su De Winter e diagonale mancino sul secondo palo dove - anche qui - Maignan non è sembrato impeccabile. Ora il Milan torna in Italia e si ritufferà, con la testa, in Serie A. C'è un posto in Champions da conquistare e non sarà facile. Prossima gara, domenica 28 dicembre alle ore 12:30 a 'San Siro' contro l'Hellas Verona. Nel frattempo, Allegri sarà riuscito a trovare il modo di battere una piccola e di evitare di continuare a prendere due gol a partita?