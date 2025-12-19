Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Supercoppa, il Milan subisce la voglia del Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 19 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 19 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) e terminata 2-0 per gli azzurri di Antonio Conte sui rossoneri di Massimiliano Allegri. Un gol per tempo, con David Neres e Rasmus Højlund, per legittimare la supremazia dei Campioni d'Italia in carica.

Intanto, ufficiale, Milan-Como di campionato si disputerà l'8 febbraio 2026, a Perth (Australia), con un arbitro della confederazione asiatica. Stasera, invece, alle 20:00 ore italiane, spazio a Bologna-Inter, seconda semifinale della Supercoppa per decidere chi sarà l'altra finalista del torneo.

In Conference League, la Fiorentina perde ancora (0-1) stavolta sul campo del Losanna e, pertanto, manca la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta: dovrà passare dai playoff e battere una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia. Sabato sera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino c'è Juventus-Roma, con Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri, che sfiderà il suo passato giallorosso.

