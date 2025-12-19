Intanto, ufficiale, Milan-Como di campionato si disputerà l' 8 febbraio 2026 , a Perth ( Australia ), con un arbitro della confederazione asiatica. Stasera, invece, alle 20:00 ore italiane , spazio a Bologna-Inter , seconda semifinale della Supercoppa per decidere chi sarà l'altra finalista del torneo.

In Conference League, la Fiorentina perde ancora (0-1) stavolta sul campo del Losanna e, pertanto, manca la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta: dovrà passare dai playoff e battere una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia. Sabato sera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino c'è Juventus-Roma, con Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri, che sfiderà il suo passato giallorosso.