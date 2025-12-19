Deluso Allegri a fine match: "Pensiamo ad andare in Champions League". Intanto, svolta per Milan-Como: la partita, alla fine, si disputerà a Perth (Australia) l'8 febbraio prossimo, con un arbitro della confederazione asiatica. A quanto pare non c'è mai limite al peggio.
La Fiorentina di Paolo Vanoli è in caduta libera. I viola perdono (0-1) anche in casa del Losanna e mancano la qualificazione diretta alla fase successiva della Conference League 2025-2026. Saranno costretti ai playoff, ora Jagiellonia o Omonia Nicosia per i gigliati.
