La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 19 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 19 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 2-0 rifilato dal Napoli di Antonio Conte al Milan di Massimiliano Allegri nella prima semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita). Con un gol per tempo, grazie a David Neres e Rasmus Højlund, gli azzurri strappano il pass per la finale: affronteranno la vincente di Bologna-Inter, match presentato sotto la testata e in calendario stasera alle 20:00 ore italiane nel medesimo stadio.

Deluso Allegri a fine match: "Pensiamo ad andare in Champions League". Intanto, svolta per Milan-Como: la partita, alla fine, si disputerà a Perth (Australia) l'8 febbraio prossimo, con un arbitro della confederazione asiatica. A quanto pare non c'è mai limite al peggio.

La Fiorentina di Paolo Vanoli è in caduta libera. I viola perdono (0-1) anche in casa del Losanna e mancano la qualificazione diretta alla fase successiva della Conference League 2025-2026. Saranno costretti ai playoff, ora Jagiellonia o Omonia Nicosia per i gigliati.

