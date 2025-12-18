Pianeta Milan
Il giornalista Franco Ordine ha parlato di Napoli-Milan valida per la Supercoppa Italiana. Poi un parere chiaro e netto su Fullkrug. L'estratto da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
La Supercoppa Italiana potrebbe essere un intralcio per il Milan? Molti la pensano così. Il giornalista Franco Ordine ha un parere molto deciso su Napoli-Milan di questa sera: "Avvertenza: può sembrare una provocazione mentre ha l'intento di un consiglio controcorrente. La convenienza assoluta per il Milan che stasera ritrova il Napoli per la semifinale di Supercoppa d'Italia è quella di uscire e tornare subito a Milano".

Nel suo pezzo per 'Il Giornale', Ordine spiega anche il perché: "Ancora una volta Allegri ha gli uomini contati in attacco perché Leao, al meglio delle previsioni, può ripartire dalla panchina: due pedine sole, Pulisic e Nkunku, e necessità eventuale di rivolgersi a Loftus-Cheek. L'unico recuperato è Fofana, a centrocampo".

Ordine conclude con un'avvertenza sul possibile colpo Fullkrug in attacco: "A tal proposito una sola segnalazione: il curriculum recente di Fullkrug certifica una non perfetta salute fisica, sarebbe un grave azzardo colmare la lacuna con un tedesco di 32 anni".

