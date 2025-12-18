Il giornalista Franco Ordine ha parlato di Napoli-Milan valida per la Supercoppa Italiana. Poi un parere chiaro e netto su Fullkrug. L'estratto da 'Il Giornale'

La Supercoppa Italiana potrebbe essere un intralcio per il Milan ? Molti la pensano così. Il giornalista Franco Ordine ha un parere molto deciso su Napoli-Milan di questa sera: "Avvertenza: può sembrare una provocazione mentre ha l'intento di un consiglio controcorrente. La convenienza assoluta per il Milan che stasera ritrova il Napoli per la semifinale di Supercoppa d'Italia è quella di uscire e tornare subito a Milano ".

Nel suo pezzo per 'Il Giornale', Ordine spiega anche il perché: "Ancora una volta Allegri ha gli uomini contati in attacco perché Leao, al meglio delle previsioni, può ripartire dalla panchina: due pedine sole, Pulisic e Nkunku, e necessità eventuale di rivolgersi a Loftus-Cheek. L'unico recuperato è Fofana, a centrocampo".