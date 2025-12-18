partite

Napoli-Milan di Supercoppa Italiana in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS

Napoli-Milan di Supercoppa Italiana in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Alle ore 20:00 italiane a Riyad c'è Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

NAPOLI-MILAN, ECCO DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

+++ NAPOLI-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. A disposizione: Ferrante, Pugliese, Juan Jesus, Marianucci, Gutiérrez, Mazzocchi, De Chiara, Elmas, Prisco, Vergara, Ambrosino, Baridò, Politano, Lucca, Lukaku. Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão (Nkunku). A disposizione: Pittarella, Terracciano, Duțu, Odogu, Vladimirov, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek (Fofana), Ricci, Sala, Borsani, M. Ibrahimović, Nkunku (R. Leão). Allenatore: Allegri.

+++ NAPOLI-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:00 italiane, si disputerà nella città di Riyadh, Napoli-Milan, semifinale valida per la Supercoppa Italiana 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA