partite
Napoli-Milan di Supercoppa Italiana in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ NAPOLI-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. A disposizione: Ferrante, Pugliese, Juan Jesus, Marianucci, Gutiérrez, Mazzocchi, De Chiara, Elmas, Prisco, Vergara, Ambrosino, Baridò, Politano, Lucca, Lukaku. Allenatore: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão (Nkunku). A disposizione: Pittarella, Terracciano, Duțu, Odogu, Vladimirov, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek (Fofana), Ricci, Sala, Borsani, M. Ibrahimović, Nkunku (R. Leão). Allenatore: Allegri.
+++ NAPOLI-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:00 italiane, si disputerà nella città di Riyadh, Napoli-Milan, semifinale valida per la Supercoppa Italiana 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA