Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025.
Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli-Milan, roba da sceicchi"
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Supercoppa Italiana. Napoli-Milan, roba da sceicchi. Bologna, trappola per l'Inter. La discesa dopo Gasperini, Spalletti ci crede. Dybala, Vlahovic e non solo: scadono le stelle. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
