Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Napoli-Milan, un pieno di Super'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Supercoppa Italiana. Napoli-Milan, un pieno di Super. Inter, guarda c'è Inzaghi. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

