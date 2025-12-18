Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli-Milan, un pieno di Super”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli-Milan, un pieno di Super”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Supercoppa Italiana. Napoli-Milan, un pieno di Super. Inter, guarda c'è Inzaghi. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA