Dal 18 al 22 dicembre , a Riyadh ( Arabia Saudita ), si disputerà la Final Four della Supercoppa Italiana : partecipano all'evento il Napoli , vincitore dell'ultimo campionato di Serie A e l' Inter , giunta seconda; poi il Bologna , che ha vinto l'ultima Coppa Italia e il Milan che ne è stato finalista.

Supercoppa Italiana, qualche dato. E qualche conto

Il Napoli, che ha vinto il trofeo nel 1990 e nel 2014, sfiderà domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park, il Milan, che si è aggiudicato la Supercoppa Italiana nel 2024 per l'8^ volta nella sua storia, nella prima semifinale. Quindi, il giorno seguente, venerdì 19 dicembre, alla stessa ora e nello stesso stadio, la seconda semifinale tra Bologna (che non ha mai vinto il trofeo) e l'Inter (8 successi, l'ultimo nel 2023).