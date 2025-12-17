Pianeta Milan
Dal 18 al 22 dicembre in programma la Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: squadre partecipanti Napoli, Inter, Bologna e Milan. Una montagna di soldi per chi si aggiudicherà il trofeo all'Al-Awwarl Park di Riyadh: il punto
Dal 18 al 22 dicembre, a Riyadh (Arabia Saudita), si disputerà la Final Four della Supercoppa Italiana: partecipano all'evento il Napoli, vincitore dell'ultimo campionato di Serie A e l'Inter, giunta seconda; poi il Bologna, che ha vinto l'ultima Coppa Italia e il Milan che ne è stato finalista.

Supercoppa Italiana, qualche dato. E qualche conto

Il Napoli, che ha vinto il trofeo nel 1990 e nel 2014, sfiderà domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park, il Milan, che si è aggiudicato la Supercoppa Italiana nel 2024 per l'8^ volta nella sua storia, nella prima semifinale. Quindi, il giorno seguente, venerdì 19 dicembre, alla stessa ora e nello stesso stadio, la seconda semifinale tra Bologna (che non ha mai vinto il trofeo) e l'Inter (8 successi, l'ultimo nel 2023).

Puntare alla vittoria della Supercoppa Italiana, per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sarà importante, per le quattro squadre in competizione, oltre che dal punto di vista sportivo, anche per il risvolto economico. Che spiega ampiamente perché le squadre si sobbarcano volentieri una trasferta nel deserto anziché giocare le partite in Italia. La vincitrice del trofeo porterà a casa 9,5 milioni di euro, più 1,5 garantiti per un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa saudita per un totale di 11.

Alla finalista andranno 6,7 milioni di euro alle due perdenti delle semifinali 2,4 a testa. Qualche briciola anche nelle casse di chi resta a casa: 2 milioni da dividere fra le altre 16 squadre di Serie A.

