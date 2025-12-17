Puntare alla vittoria della Supercoppa Italiana, per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sarà importante, per le quattro squadre in competizione, oltre che dal punto di vista sportivo, anche per il risvolto economico. Che spiega ampiamente perché le squadre si sobbarcano volentieri una trasferta nel deserto anziché giocare le partite in Italia. La vincitrice del trofeo porterà a casa 9,5 milioni di euro, più 1,5 garantiti per un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa saudita per un totale di 11.
Alla finalista andranno 6,7 milioni di euro alle due perdenti delle semifinali 2,4 a testa. Qualche briciola anche nelle casse di chi resta a casa: 2 milioni da dividere fra le altre 16 squadre di Serie A.
