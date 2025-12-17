Per giugno, poi, i bianconeri - a parametro zero - vorrebbero prendere Xavier Schlager (RB Lipsia) e Quinten Timber (Feyenoord), altri due validi centrocampisti. Sabato, intanto, allo 'Stadium' ci sarà Alessandro Del Piero in tribuna per il big match di campionato contro la Roma.
Oltre a Frattesi, anche Stefan de Vrij potrebbe andare via dall'Inter già nel calciomercato di gennaio. Sul difensore centrale olandese, classe 1992, l'interesse di molti club: dal Benfica di José Mourinho al Nottingham Forest in Premier League. Si muove anche il Torino: all'allenatore Marco Baroni serve un difensore centrale, in pole position c'è Andrea Carboni (Monza), che si gioca il posto in maglia granata con Luca Marianucci (Napoli).
Il PSG ha perso la causa contro Kylian Mbappé, suo ex giocatore oggi al Real Madrid e dovrà, quindi, corrispondergli ben 61 milioni di euro di stipendi arretrati. E mentre Francesco 'Ciccio' Graziani festeggia il suo compleanno ricordando lo Scudetto vinto con il Torino giocando in attacco con Paolo Pulici e i Mondiali del 1982, a Firenze c'è fibrillazione. La Fiorentina, ultima in classifica in Serie A ed a serio rischio retrocessione, è una polveriera: si parla di liti importanti nello spogliatoio".
