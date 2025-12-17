Per giugno, poi, i bianconeri - a parametro zero - vorrebbero prendere Xavier Schlager ( RB Lipsia ) e Quinten Timber ( Feyenoord ), altri due validi centrocampisti. Sabato, intanto, allo 'Stadium' ci sarà Alessandro Del Piero in tribuna per il big match di campionato contro la Roma .

Il PSG ha perso la causa contro Kylian Mbappé, suo ex giocatore oggi al Real Madrid e dovrà, quindi, corrispondergli ben 61 milioni di euro di stipendi arretrati. E mentre Francesco 'Ciccio' Graziani festeggia il suo compleanno ricordando lo Scudetto vinto con il Torino giocando in attacco con Paolo Pulici e i Mondiali del 1982, a Firenze c'è fibrillazione. La Fiorentina, ultima in classifica in Serie A ed a serio rischio retrocessione, è una polveriera: si parla di liti importanti nello spogliatoio".