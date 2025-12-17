Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Supercoppa di fenomeni: McTominay e Pulisic già carichi in Arabia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'operazione di Denzel Dumfries. L'esterno dell'Inter, che ha subito ieri un intervento alla caviglia, dovrà stare fuori almeno due mesi. Luis Henrique non ha convinto e così i nerazzurri tornano sul mercato. A gennaio sarà assalto a Brooke Norton-Cuffy del Genoa.

La nuova Juventus di Luciano Spalletti è sempre più basata sulla fantasia, con la coppia composta da Kenan Yıldız e Francisco Conceição ad illuminare il centravanti di turno. Alla Roma, invece, in difesa comanda Gianluca Mancini, il centrale 'cattivo' che tutti, in realtà, vorrebbero avere nelle proprie fila.

Domani, a Riyadh (Arabia Saudita), si disputerà Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana e i migliori giocatori di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, ovvero Scott McTominay e Christian Pulisic, sono già pronti e carichi per fare la differenza. Sul fronte mercato, opzione Kobbie Mainoo (Manchester United) a centrocampo per gli azzurri e Niclas Füllkrug (West Ham) in attacco per i rossoneri.

