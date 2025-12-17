La nuova Juventus di Luciano Spalletti è sempre più basata sulla fantasia, con la coppia composta da Kenan Yıldız e Francisco Conceição ad illuminare il centravanti di turno. Alla Roma , invece, in difesa comanda Gianluca Mancini , il centrale 'cattivo' che tutti, in realtà, vorrebbero avere nelle proprie fila.

Domani, a Riyadh (Arabia Saudita), si disputerà Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana e i migliori giocatori di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, ovvero Scott McTominay e Christian Pulisic, sono già pronti e carichi per fare la differenza. Sul fronte mercato, opzione Kobbie Mainoo (Manchester United) a centrocampo per gli azzurri e Niclas Füllkrug (West Ham) in attacco per i rossoneri.