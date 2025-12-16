Milan, Gabbia non parte per Riad. Le ultime su due rinnovi e sul mercato

Per concludere, alcune notizie sul calciomercato rossonero. Come è noto, il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di una punta di peso da diversi mesi. Viste le condizioni della caviglia di Gimenez (che pensa a una possibile operazione) e le prestazioni deludenti di Cristopher Nkunku, il club rossonero sembra aver bloccato per gennaio Niclas Füllkrug. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'attaccante tedesco del West Ham non è il preferito di Tare.