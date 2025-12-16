PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Top Milan News: Gabbia non parte per Riad. Due rinnovi nel mirino di Tare e le ultime sulla punta rossonera

Milan, Gabbia non parte per Riad. Le ultime su due rinnovi e sul mercato
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 16 dicembre 2025: Gabbia non parte per la Supercoppa Italiana, Tare ha due rinnovi nel mirino e le ultime sul mercato di gennaio
Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 16 dicembre 2025. Dopo il brutto pareggio casalingo contro il Sassuolo di Fabio Grosso, il Diavolo torna secondo, scavalcato dall'Inter con 33 punti. La lotta scudetto è più aperta che mai ed è uno dei temi centrali sui giornali di oggi. Non solo campo, anche diverse novità di calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.

LOTTA SCUDETTO

Nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' sono presenti quattro interviste diverse ad alcuni personaggi del calcio italiano del passato: Andrea Stramaccioni, Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Fabio Cannavaro. L'argomento comune nelle quattro chiacchierate è la lotta scudetto, con 4 squadre in tre punti.

RINNOVI MILAN

Un altro argomento centrale a Casa Milan è la situazione rinnovi. Dopo l'ufficialità arrivata per il prolungamento di contratto fino al 2031 di Alexis Saelemaekers, che sui social svela tutta la sua gioia, il club di Via Aldo Rossi ha in mente altri due rinnovi. Ne parla oggi in edicola il 'Corriere dello Sport' sottolineando le due situazioni più calde, ovvero quelle relativa a Mike Maignan e a Christian Pulisic.

INFORTUNIO GABBIA

In vista della Supercoppa Italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre a Riad (Arabia Saudita), il Milan perde un difensore. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' il difensore rossonero Matteo Gabbia, infortunatosi durante Milan-Sassuolo al ginocchio sinistro, non partirà oggi assieme alla squadra per raggiungere la sede della 'Final Four' tra Milan, Inter, Napoli e Bologna. Secondo il quotidiano torinese, nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni del ginocchio del difensore azzurro. In caso di miglioramento, il centrale di Allegri si aggregherà con la squadra.

MERCATO MILAN

Per concludere, alcune notizie sul calciomercato rossonero. Come è noto, il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di una punta di peso da diversi mesi. Viste le condizioni della caviglia di Gimenez (che pensa a una possibile operazione) e le prestazioni deludenti di Cristopher Nkunku, il club rossonero sembra aver bloccato per gennaio Niclas Füllkrug. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'attaccante tedesco del West Ham non è il preferito di Tare.

Secondo il quotidiano milanese, il Milan sarebbe tornato su un vecchio pallino di mercato, a cui è interessato anche un altro club italiano, per cui non si preannuncia una trattativa semplice, ma il Milan spera in una svolta nelle prossime settimane. Clicca qui per leggere il nome.

