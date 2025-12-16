Milan, Gabbia non parte per Riad. Le ultime su due rinnovi e sul mercato

RINNOVI MILAN
Un altro argomento centrale a Casa Milan è la situazione rinnovi. Dopo l'ufficialità arrivata per il prolungamento di contratto fino al 2031 di Alexis Saelemaekers, che sui social svela tutta la sua gioia, il club di Via Aldo Rossi ha in mente altri due rinnovi. Ne parla oggi in edicola il 'Corriere dello Sport' sottolineando le due situazioni più calde, ovvero quelle relativa a Mike Maignan e a Christian Pulisic. PROSSIMA SCHEDA
INFORTUNIO GABBIA
In vista della Supercoppa Italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre a Riad (Arabia Saudita), il Milan perde un difensore. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' il difensore rossonero Matteo Gabbia, infortunatosi durante Milan-Sassuolo al ginocchio sinistro, non partirà oggi assieme alla squadra per raggiungere la sede della 'Final Four' tra Milan, Inter, Napoli e Bologna. Secondo il quotidiano torinese, nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni del ginocchio del difensore azzurro. In caso di miglioramento, il centrale di Allegri si aggregherà con la squadra. PROSSIMA SCHEDA
MERCATO MILAN
Per concludere, alcune notizie sul calciomercato rossonero. Come è noto, il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di una punta di peso da diversi mesi. Viste le condizioni della caviglia di Gimenez (che pensa a una possibile operazione) e le prestazioni deludenti di Cristopher Nkunku, il club rossonero sembra aver bloccato per gennaio Niclas Füllkrug. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'attaccante tedesco del West Ham non è il preferito di Tare.
Secondo il quotidiano milanese, il Milan sarebbe tornato su un vecchio pallino di mercato, a cui è interessato anche un altro club italiano, per cui non si preannuncia una trattativa semplice, ma il Milan spera in una svolta nelle prossime settimane. Clicca qui per leggere il nome.
© RIPRODUZIONE RISERVATA