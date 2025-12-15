Pianeta Milan
INFORTUNATI

Milan, arrivato l’esito degli esami strumentali per l’infortunio di Gabbia: ecco come sta

È arrivato da pochi minuti il responso degli esami medici ai quali si è sottoposto Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, per l'infortunio rimediato in Milan-Sassuolo 2-2 di ieri pomeriggio a 'San Siro'. Le condizioni del numero 46
Ieri pomeriggio, a 'San Siro', in occasione di Milan-Sassuolo 2-2, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026, il difensore Matteo Gabbia ha chiesto e ottenuto il cambio, al 60', per un infortunio al ginocchio.

Milan, infortunio Gabbia: escluse lesioni!

Una torsione innaturale rimediata nel tentativo di rientro su un avversario lanciato a rete che ha fatto temere il peggio. Gabbia, dopo alcuni minuti in cui ha provato a rientrare in campo, ha alzato infatti bandiera bianca, lasciando il proprio posto a Koni De Winter.

In casa Milan c'era un po' di apprensione per le condizioni del classe 1999, nativo di Busto Arsizio (VA), per l'imminente trasferta a Riyadh (Arabia Saudita), per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana, ma anche e soprattutto per il prosieguo della stagione: il numero 46, infatti, è un titolare inamovibile nella formazione di Massimiliano Allegri.

Le notizie che giungono sulle sue condizioni sono sicuramente positive. Perché, è vero, dagli esami clinico-strumentali ai quali Gabbia si è sottoposto oggi risulta "un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro". Al contempo, però, gli esami "hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali". Vedremo, ora, quanto dovrà stare effettivamente fermo Gabbia, ma il pericolo maggiore è fortunatamente scongiurato.

