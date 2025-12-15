Le notizie che giungono sulle sue condizioni sono sicuramente positive. Perché, è vero, dagli esami clinico-strumentali ai quali Gabbia si è sottoposto oggi risulta "un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro". Al contempo, però, gli esami "hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali". Vedremo, ora, quanto dovrà stare effettivamente fermo Gabbia, ma il pericolo maggiore è fortunatamente scongiurato.