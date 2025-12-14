Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan infortuni Milan, tegola Gabbia: il centrale rossonero esce zoppicando da San Siro, il video

INFORTUNI

Milan, tegola Gabbia: il centrale rossonero esce zoppicando da San Siro, il video

Milan, tegola Gabbia: il centrale rossonero esce zoppicando da San Siro, il video - immagine 1
Quest'oggi, nel match contro il Sassuolo, per il Milan è arrivata un'altra bruttissima notizia: infortunato Matteo Gabbia, il video del calciatore che esce zoppicando da San Siro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Quest'oggi, nel match contro il Sassuolo, per il Milan è arrivata un'altra bruttissima notizia: oltre al risultato non positivo, il difensore italiano Matteo Gabbia è stato contrasto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema al ginocchio. Ma cos'è successo? Nel tentativo di contrastare Fadera in area di rigore, il difensore centrale rossonero ha posizionato male il piede subendo una torsione innaturale del ginocchio.

Milan, problemi per Gabbia

—  

La situazione è sembrata subito preoccupante, anche se il centrale rossonero ha voluto comunque provare a vedere se riusciva a giocare. Cosa non successa però, dato che Gabbia ha chiesto il cambio pochi secondi dopo per l'eccessivo dolore percepito.

LEGGI ANCHE

Al momento non è possibile stabilire degli esatti tempi di recupero, ma il numero 46 del Milan è uscito dagli spogliatoi di San Siro zoppicando in modo vistoso. Ecco, di seguito, il video:

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Castellanzese 3-1: bravo mister Oddo. Decisivi i cambi di Ossola e Borsani

Le sue condizioni verranno attentamente valutate nelle prossime ore. Ora come ora, però, la sua presenza nella Supercoppa Italiana è a forte rischio, anche se Allegri spera di riaverlo per la partita contro il Napoli del 18 dicembre. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore.

Leggi anche
Milan-Sassuolo 2-1: fuori Gabbia per infortunio, dentro De Winter | Serie A News
Infortuni Milan: ecco le sensazioni su Leao e Gimenez. Modric verso il riposo col Sassuolo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA