Quest'oggi, nel match contro il Sassuolo, per il Milan è arrivata un'altra bruttissima notizia: infortunato Matteo Gabbia, il video del calciatore che esce zoppicando da San Siro

Quest'oggi, nel match contro il Sassuolo, per il Milan è arrivata un'altra bruttissima notizia: oltre al risultato non positivo, il difensore italiano Matteo Gabbia è stato contrasto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema al ginocchio. Ma cos'è successo? Nel tentativo di contrastare Fadera in area di rigore, il difensore centrale rossonero ha posizionato male il piede subendo una torsione innaturale del ginocchio.