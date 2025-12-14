Al momento non è possibile stabilire degli esatti tempi di recupero, ma il numero 46 del Milan è uscito dagli spogliatoi di San Siro zoppicando in modo vistoso. Ecco, di seguito, il video:
Le sue condizioni verranno attentamente valutate nelle prossime ore. Ora come ora, però, la sua presenza nella Supercoppa Italiana è a forte rischio, anche se Allegri spera di riaverlo per la partita contro il Napoli del 18 dicembre. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore.
