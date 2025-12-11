Pianeta Milan
Infortuni Milan: ecco le sensazioni su Leao e Gimenez. Modric verso il riposo col Sassuolo?

Verso Milan-Sassuolo, i rossoneri fanno la conta con gli infortuni: ecco le ultime novità su Gimenez e Leao per l'attacco. Mentre Modric ... L'ipotesi di 'Tuttosport'
Come scrive 'Tuttosport' difficilmente Leao ci sarà per Milan-Sassuolo di questa domenica: nessuna lesione per il portoghese, ma ciclo di cure per evitare che l’infiammazione possa degenerare in una forma di pubalgia. L'attaccante dovrebbe comunque partire con il Milan a Riad per la Final Four di Supercoppa Italiana, dove i rossoneri affronteranno il Napoli in semifinale. Santiago Gimenez, si legge, non sarebbe ancora pronto e avrebbe iniziato solo da qualche giorno a correre sul campo. Anche il messicano sembrerebbe destinato a rientrare per la partita contro il Napoli. 

Allegri, si legge, dovrà valutare anche Modric: il croato potrebbe essere gestito contro il Sassuolo proprio in previsione della Supercoppa. Jashari potrebbe essere una soluzione al posto dell'ex Real Madrid questa domenica. Come sottolinea il quotidiano però, difficilmente Modric sarà tolto dalla formazione titolare dei rossoneri.

Athekame, alle prese con l'infortunio al soleo, dovrebbe rientrare in gruppo solo nei prossimi giorni. Una soluzione d'emergenza per fare rifiatare Saelemaekers resta Loftus-Cheek esterno destro

 

Infortunio Leao: Allegri e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo
Torino-Milan 2-1, infortunio all’inguine per Leao: sostituito | Serie A News

