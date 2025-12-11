Verso Milan-Sassuolo, i rossoneri fanno la conta con gli infortuni: ecco le ultime novità su Gimenez e Leao per l'attacco. Mentre Modric ... L'ipotesi di 'Tuttosport'

Come scrive 'Tuttosport' difficilmente Leao ci sarà per Milan-Sassuolo di questa domenica: nessuna lesione per il portoghese, ma ciclo di cure per evitare che l’infiammazione possa degenerare in una forma di pubalgia. L'attaccante dovrebbe comunque partire con il Milan a Riad per la Final Four di Supercoppa Italiana, dove i rossoneri affronteranno il Napoli in semifinale. Santiago Gimenez, si legge, non sarebbe ancora pronto e avrebbe iniziato solo da qualche giorno a correre sul campo. Anche il messicano sembrerebbe destinato a rientrare per la partita contro il Napoli.