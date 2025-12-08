Il Milan di Massimiliano Allegri già in svantaggio, contro il Torino di Marco Baroni in occasione del 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' nel capoluogo piemontese, è costretto anche a fare i conti con la sfortuna.
Torino-Milan 2-1, infortunio all’inguine per Leao: sostituito | Serie A News
Rafael Leao è costretto, per via di un infortunio all'inguine, ad abbandonare Torino-Milan, 'Monday Night' di Serie A, poco dopo la mezzora
Dopo la mezzora, infatti, il Diavolo perde Rafael Leão per un infortunio all'inguine. Al suo posto entra Samuele Ricci. In attacco rimane il solo Christopher Nkunku, con Ruben Loftus-Cheek e Adrien Rabiot a fargli da supporto.
