Milan, guaio Pulisic: non parte per Torino. Ecco le sensazioni per domani

TORINO-MILAN

Milan, guaio Pulisic: non parte per Torino. Ecco le sensazioni per domani

Milan, guaio Pulisic: non parte per Torino. Ecco le sensazioni per domani
Torino-Milan, Pulisic non parte con la squadra in vista della città piemontese. L'attaccante rossonero resta in dubbio per domani. Ecco cosa filtra
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Stanotte Chris ha avuto un attacco di febbre, vedremo domani se sarà della partita o meno" ha annunciato Massimiliano Allegri alla conferenza stampa della vigilia di Torino-Milan.

Come riportato da Sky, Christian Pulisic non partirà oggi pomeriggio con il resto della squadra rossonera verso la città piemontese. Se l'attaccante del Milan dovesse sentirsi meglio, dovrebbe raggiungere domani il resta della squadra. Difficile, però, ipotizzare un suo utilizzo dal primo minuto in ogni caso. Probabilmente giocherà Nkunku al suo posto.

Sarebbe comunque un'assenza pesante per il Milan e per Massimiliano Allegri visto che ancora non si è trovata continuità in avanti tra infortuni e indisponibilità. Il Milan parte per Torino per sfatare un tabù molto importante: nelle ultime 12 trasferte rossonere è arrivato un solo successo, il 0-7 del 2021, per il resto 6 pareggi e 5 sconfitte. Vedremo se l'attacco che probabilmente sarà guidato da Leao e Nkunku riuscirà a mettere in difficoltà la retroguardia granata. Assenti sicuri Fofana, Athekame e Gimenez tutti alle prese con infortuni.

