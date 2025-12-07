Milan, guaio Pulisic: non parte per Torino. Ecco le sensazioni per domani

Sarebbe comunque un'assenza pesante per il Milan e per Massimiliano Allegri visto che ancora non si è trovata continuità in avanti tra infortuni e indisponibilità. Il Milan parte per Torino per sfatare un tabù molto importante: nelle ultime 12 trasferte rossonere è arrivato un solo successo, il 0-7 del 2021, per il resto 6 pareggi e 5 sconfitte. Vedremo se l'attacco che probabilmente sarà guidato da Leao e Nkunku riuscirà a mettere in difficoltà la retroguardia granata. Assenti sicuri Fofana, Athekame e Gimenez tutti alle prese con infortuni.