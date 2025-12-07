La conferenza stampa di Allegri pre Torino-Milan in diretta | LIVE News

Se questa rosa ha la punta che cerca: "Ne abbiamo parlato tante volte, i centravanti veri tra Juventus e Milan, ma anche a Cagliari, ne ho avuto solo uno che era Higuain: perché Mandzukic svariava, l'ho messo ovunque. Ibrahimovic e Robinho o Cassano e Pato si muovevano molto. È questione di caratteristiche. A seconda di chi ho a disposizione devo mettere nelle migliori condizioni. L'importante è fare gol. In questo momento i 4 attaccanti che abbiamo, due hanno fatto 10 gol. Abbiamo bisogno di Nkunku, di Gimenez, dei centrocampisti e dei difensori su palla inattiva. Per essere lì bisogna fare un tot di gol e subirne meno. La differenza reti contava 70 anni fa e anche se è cambiato il calcio, non ho mai visto una squadra vincere con scarto minimo".