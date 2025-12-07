milan futuro
Varesina-Milan Futuro 1-0 di Serie D in diretta: gol di Costantino | LIVE NEWS
OCCASIONE VARESINA. Angolo battuto sul secondo palo da Valisena, Alari non arriva in tempo per spingere in porta il pallone del 2-0. Che rischio
Poche emozioni dopo il gol dei padroni di casa, il ritmo rimane basso. Ci vuole più intensità per impensierire la difesa del Varesina
OCCASIONE MILAN FUTURO. Cross profondo di Cappelletti dalla destra, arriva sul secondo palo Domnitei che di testa spedisce a pochi centimetri dal palo
GOL VARESINA!! Bello schema su punizione dei padroni di casa. Sponda di Cavalli, inserimento di Costantino che di testa imbuca. Parte in salita la sfida
Fischio d'inizio dell'arbitro Ercole: è iniziata Varesina-Milan Futuro!
Le squadre scendono in campo per Varesina-Milan Futuro del campionato Serie D.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Varesina-Milan Futuro, 15^ giornata del campionato Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 14:30 al 'Campo Comunale' di Venegono Superiore. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Marco Spilli e Massimo Oddo.
VARESINA: Lorenzi, Miconi, Vaz, Cavalli, Larhib, Costantino, Guri, Alari, Caverzasi, Valisena, Grieco. A disposizione: Bovi, Rosa, Chiesa, Sassi, Ornaghi, Grassi, Testa, Baldo, Baud Banaga. Allenatore: Marco Spilli
MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Dutu, Zukic, Karaca, Sala, Eletu, Domnitei, Sia, Ibrahimovic, Asanji. A disposzione: Bouyer, Minotti, Nolli, Borsani, Branca, Ossola, Scotti, Magrassi, Perera. Allenatore: Massimo Oddo
