Pagelle Varesina-Milan Futuro 1-2: decisivi i cambi di Scotti e Magrassi

Nel pomeriggio è andato in scena Varesina-Milan Futuro, gara valida per la 15^ giornata della Serie D 2025/26. La squadra di Oddo ha vinto 1-2 in rimonta, grazie ai gol di Ibrahimovic e Magrassi. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA
Alle ore 14:30 si è giocata Varesina-Milan Futuro, gara valida per la 15^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco le pagelle
