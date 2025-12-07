Pagelle Varesina-Milan Futuro 1-2: decisivi i cambi di Scotti e Magrassi

Nel pomeriggio è andato in scena Varesina-Milan Futuro, gara valida per la 15^ giornata della Serie D 2025/26. La squadra di Oddo ha vinto 1-2 in rimonta, grazie ai gol di Ibrahimovic e Magrassi. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA