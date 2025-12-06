Manca sempre meno al calciomercato invernale e il Milan potrebbe muoversi in attacco alla ricerca di un giocatore che possa rinforzare il reparto avanzato di Massimiliano Allegri. Si parla di una possibile cessione di Gimenez , ma starebbe girando anche un'altra possibile soluzione. Ne parla il giornalista Carlo Pellegatti nel suo video su 'YouTube'.

"I dirigenti del Milan insistono che non si possa investire senza cedere a gennaio. C'è una voce clamorosa che gira che ho letto nella mia chat con professionisti della comunicazione. Si parla di un incontro con Zahavi, agente di Nkunku, perché logicamente l'attaccante ex Chelsea potrebbe essere messo sul mercato, non si è visto in queste partite praticamente. E' un giocatore che non sta rendendo come io pensavo potesse rendere. Si legge che ci possa essere un giro di centravanti che potrebbe portare al Milan un giocatore fisico e robusto in avanti".