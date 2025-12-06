Milan, Allegri chiede tre colpi a gennaio: ecco i tre ruoli da coprire

Ma Allegri respira un'aria diversa intorno a questa squadra, sa che la vetta momentanea non è una casualità ma sa anche che per mantenerla fino alla fine, come successo al Napoli dello scorso anno, ci vorrà qualche aiuto dal mercato di gennaio. Prima di tutto, perché tutte le seconde linee hanno deluso e hanno mostrato grossi cali nelle partite in cui sono state impiegate: vedasi De Winter contro la Lazio, i diversi scivoloni di Estupinan, la poca qualità di Athekame per essere il vice di Saelemaekers e le difficoltà del reparto offensivo in toto. Gimenez, Nkunku e all'occorrenza Loftus-Cheek hanno dimostrato poco finora e hanno fatto spesso rimpiangere la coppia titolare Leao-Pulisic. Il quotidiano ricorda inoltre l'unico giocatore dalla panchina che non sta deludendo, ovvero Samuele Ricci, che, quando impiegato non ha mai fatto male come gli altri.