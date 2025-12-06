Il Milan, attualmente, ha tre infortunati: Zachary Athekame (problema al soleo del polpaccio), Youssouf Fofana (dolore all'inguine) e Santiago Giménez (problema ad una caviglia). Nessuno dei tre recupererà per la trasferta in casa dei granata di Marco Baroni. Contro il Sassuolo, per la gara di domenica 14 dicembre a 'San Siro', possibile solo il recupero di Fofana.
Per Torino, Allegri (che, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A, lascerà il suo posto in panchina al vice Marco Landucci), ha un dubbio in mediana: chi affiancherà Luka Modrić e Adrien Rabiot? Per 'La Gazzetta dello Sport', favorito l'ex di turno, Samuele Ricci, su Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek.
Davanti, più Pulisic di Nkunku al fianco di Leão—
In attacco, invece, favorito Christian Pulisic su Christopher Nkunku per una maglia da titolare vicino a Rafael Leão. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Torino-Milan, 'Monday Night' di campionato.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Sala, Nkunku. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).
