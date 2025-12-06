Pianeta Milan
Probabile formazione Milan: Allegri a Torino con un solo dubbio. Pulisic tornerà titolare

Torino-Milan, la probabile formazione di Allegri: un dubbio in mediana. In attacco c'è un favorito
Lunedì 8 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' spazio a Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Archiviata, purtroppo e con amarezza, l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, il Milan ha effettuato ieri una seduta di allenamento: scarico per chi ha giocato contro i biancocelesti; regolare chi, invece, non ha preso parte al match di giovedì nella Capitale.

Torino-Milan, la probabile formazione del Diavolo

—  

Ora è tempo di pensare nuovamente al campionato anche perché, lunedì 8 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' si disputerà Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 e il Diavolo di Massimiliano Allegri punta a riprendere il discorso con la vittoria interrottosi sul più bello.

LEGGI ANCHE

Il Milan, attualmente, ha tre infortunati: Zachary Athekame (problema al soleo del polpaccio), Youssouf Fofana (dolore all'inguine) e Santiago Giménez (problema ad una caviglia). Nessuno dei tre recupererà per la trasferta in casa dei granata di Marco Baroni. Contro il Sassuolo, per la gara di domenica 14 dicembre a 'San Siro', possibile solo il recupero di Fofana.

Per Torino, Allegri (che, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A, lascerà il suo posto in panchina al vice Marco Landucci), ha un dubbio in mediana: chi affiancherà Luka Modrić e Adrien Rabiot? Per 'La Gazzetta dello Sport', favorito l'ex di turno, Samuele Ricci, su Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek.

Davanti, più Pulisic di Nkunku al fianco di Leão

—  

In attacco, invece, favorito Christian Pulisic su Christopher Nkunku per una maglia da titolare vicino a Rafael Leão. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Torino-Milan, 'Monday Night' di campionato.

LEGGI ANCHE: Il Milan pensa al futuro: nel mirino di Moncada e Tare la stella europea che brilla di più >>>

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Sala, Nkunku. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).

