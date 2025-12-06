Calciomercato alle porte e il Milan, nella sessione che andrà dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, ha deciso di apportare dei correttivi all'organico di Massimiliano Allegri. L'intenzione del club di Via Aldo Rossi è quella di fornire all'allenatore livornese tutti gli strumenti per poter competere fino alla fine per lo Scudetto. Poi, nella finestra estiva, il Diavolo opererà di cesello, portando un paio di giocatori forti in rosa e andando a rafforzare qualche settore carente. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA
Il Milan pensa al futuro: nel mirino di Moncada e Tare la stella europea che brilla di più
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan, con i suoi dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, pensa a come potersi rinforzare nelle sessioni di calciomercato invernale ed estiva: il club meneghino ha già un piano ben preciso su un giovane top player in netta ascesa
