Modric leader assoluto del Milan: i numeri spiegano il suo valore in campo

Oltre ad essere una pedina fondamentale per la sua leadership in campo, Modric è il leader della squadra per qualità e quantità . L'ex Madrid è il numero uno della squadra per tocchi di palla, passaggi riusciti, passaggi chiave, palle intercettate e recuperi. Primo con la palla e anche quando bisogna interrompere la trama degli avversari.

Il quotidiano milanese sottolinea anche la sua importanza in campo per gli altri compagni: "Luka sa come si vince ed è contagioso. Con lui in campo dall'inizio una sola sconfitta, alla prima in Serie A contro la Cremonese". Altro dato importante da non trascurare è la coppia che forma con Adrien Rabiot. Con loro due insieme dal primo, il Milan non ha mai perso (cinque vittorie su sei) e ha solo subito un gol, su rigore. Per tornare a vincere già lunedì sera contro il Torino, il Diavolo si affida ai suoi due pilastri del centrocampo.