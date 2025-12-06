Il direttore sportivo Igli Tare, invece, è chiamato a vendere Santiago Giménez, altra delusione dell'attacco rossonero. Il 'Bebote' non sembra voler lasciare i rossoneri, ma per il club di Via Aldo Rossi - che dopo aver investito 150 milioni di euro in estate non ha un grande budget per gennaio - la sua partenza sembra essere necessaria.
... e poi va ceduto Giménez. Che non vorrebbe partire—
Ricavando denaro dalla cessione del messicano, così, il Milan potrebbe fiondarsi su un nuovo attaccante per il calciomercato 'di riparazione'. Serve un centravanti che possa far salire la squadra, riconquistare palloni e creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti o degli altri attaccanti.
LEGGI ANCHE: Il Milan pensa al futuro: nel mirino di Moncada e Tare la stella europea che brilla di più >>>
Per il 'CorSport', il Milan sta monitorando diversi profili: si va da Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) a Niclas Füllkrug (West Ham), passando per altri esuberi delle squadre in Premier League ma anche per Mateo Pellegrino (Parma). Staremo a vedere come e con quanto margine economico di manovra riuscirà a muoversi il Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA