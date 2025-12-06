Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse che il Milan ha in mente di fare nell'imminente ( 2 gennaio 2026 - 2 febbraio 2026 ) sessione estiva di calciomercato , ha ricordato come, prima, il club di Via Aldo Rossi debba risolvere due 'grane'.

Calciomercato Milan, un bomber a gennaio? Prima va recuperato Nkunku ...

L'allenatore Massimiliano Allegri, in primis, è chiamato a recuperare Christopher Nkunku. L'attaccante francese, classe 1997, è stato l'acquisto più costoso della campagna acquisti estiva, con i 37 milioni di euro più bonus versati al Chelsea. Eppure, fin qui, è stato una delusione su tutta la linea: un solo gol in Coppa Italia e a secco in campionato in un totale di 11, opache, prestazioni.