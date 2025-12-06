Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, attaccante per gennaio cercasi. Ma Allegri e Tare hanno due missioni da portare a termine

Calciomercato, un nuovo attaccante per il Milan: due grane da risolvere per Allegri e Tare
Il Milan vorrebbe prendere un nuovo attaccante (ma non soltanto) nel calciomercato di gennaio per potenziare l'organico nella seconda parte di questa stagione. Prima, però, ci sono due importanti questioni da risolvere sul piatto
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse che il Milan ha in mente di fare nell'imminente (2 gennaio 2026 - 2 febbraio 2026) sessione estiva di calciomercato, ha ricordato come, prima, il club di Via Aldo Rossi debba risolvere due 'grane'.

Calciomercato Milan, un bomber a gennaio? Prima va recuperato Nkunku ...

L'allenatore Massimiliano Allegri, in primis, è chiamato a recuperare Christopher Nkunku. L'attaccante francese, classe 1997, è stato l'acquisto più costoso della campagna acquisti estiva, con i 37 milioni di euro più bonus versati al Chelsea. Eppure, fin qui, è stato una delusione su tutta la linea: un solo gol in Coppa Italia e a secco in campionato in un totale di 11, opache, prestazioni.

Il direttore sportivo Igli Tare, invece, è chiamato a vendere Santiago Giménez, altra delusione dell'attacco rossonero. Il 'Bebote' non sembra voler lasciare i rossoneri, ma per il club di Via Aldo Rossi - che dopo aver investito 150 milioni di euro in estate non ha un grande budget per gennaio - la sua partenza sembra essere necessaria.

... e poi va ceduto Giménez. Che non vorrebbe partire

Ricavando denaro dalla cessione del messicano, così, il Milan potrebbe fiondarsi su un nuovo attaccante per il calciomercato 'di riparazione'. Serve un centravanti che possa far salire la squadra, riconquistare palloni e creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti o degli altri attaccanti.

Per il 'CorSport', il Milan sta monitorando diversi profili: si va da Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) a Niclas Füllkrug (West Ham), passando per altri esuberi delle squadre in Premier League ma anche per Mateo Pellegrino (Parma). Staremo a vedere come e con quanto margine economico di manovra riuscirà a muoversi il Milan.

