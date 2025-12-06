Pianeta Milan
Allegri cerca gol dai suoi centrocampisti: il dato su Rabiot che preoccupa il tecnico del Milan

Milan, Rabiot ancora a zero gol: c'è un dato che preoccupa Allegri
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo al pochi gol dei centrocampisti del Milan, sottolineando le zero reti di Rabiot e un dato che spaventa l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri
Il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo a un dato molto preoccupante che riguarda il Milan e che Massimiliano Allegri ha sottolineato nel post-partita di Lazio-Milan. "Abbiamo bisogno di più gol dai centrocampisti" ha detto il tecnico toscano dopo la sconfitta contro i ragazzi di Maurizio Sarri in Coppa Italia. Il dato più preoccupante arriva da uno dei suoi 'cavalli fidati', ovvero Adrien Rabiot.

Rabiot ancora a zero gol, i numeri preoccupano Allegri

Senza considerare come centrocampisti Pulisic e Saelemaekers, il Diavolo ha trovato solo 4 gol dalla propria mediana. Rispettivamente, uno solo da Modric, Ricci, Loftus-Cheek e Fofana. Ancora zero per Jashari (appena rientrato da un lungo infortunio) e soprattutto per il francese Rabiot. Questo dato smentisce, per ora, uno degli argomenti più sponsorizzati da Allegri nelle sue conferenze, ovvero quello che riguarda la doppia cifra per le sue mezzali.

Se confrontiamo i numeri con le altre big del campionato, il risultato è impietoso. Il Napoli di Conte ha ricavato ben 11 reti dai centrocampisti, mentre l'Inter di Chivu 8 gol. Il problema principale dei rossoneri sembra essere la mira, infatti sia Fofana che Loftus tirano, ma i loro tiri sono poco precisi, mentre Modric e Ricci ci provano ma spesso da fuori area, abbassando drasticamente le possibilità di segnare.

LEGGI ANCHE: Milan, attaccante per gennaio cercasi. Ma Allegri e Tare hanno due missioni da portare a termine

Il dato più preoccupante riguarda però, ancora, Adrien Rabiot. Nelle sei partite di campionato disputate finora, il francese ha effettuato sei tiri, senza mai colpire la porta avversaria. Percentuale troppo bassa per un giocatore come lui, soprattutto nelle palle da fermo. Anche Allegri post Lazio ha annunciato che devono aumentare i gol da situazioni di palla inattiva, con Rabiot che deve essere una minaccia per le difese avversarie visti i suoi centimetri e i suoi tempi di inserimento migliori rispetto alla media, cominciando magari proprio dalla sfida col Torino di lunedì sera, partita che per il Diavolo si è rivelata fatale negli ultimi anni.

