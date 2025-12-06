Milan, Rabiot ancora a zero gol: c'è un dato che preoccupa Allegri

Se confrontiamo i numeri con le altre big del campionato, il risultato è impietoso. Il Napoli di Conte ha ricavato ben 11 reti dai centrocampisti, mentre l' Inter di Chivu 8 gol . Il problema principale dei rossoneri sembra essere la mira, infatti sia Fofana che Loftus tirano, ma i loro tiri sono poco precisi, mentre Modric e Ricci ci provano ma spesso da fuori area, abbassando drasticamente le possibilità di segnare.

Il dato più preoccupante riguarda però, ancora, Adrien Rabiot. Nelle sei partite di campionato disputate finora, il francese ha effettuato sei tiri, senza mai colpire la porta avversaria. Percentuale troppo bassa per un giocatore come lui, soprattutto nelle palle da fermo. Anche Allegri post Lazio ha annunciato che devono aumentare i gol da situazioni di palla inattiva, con Rabiot che deve essere una minaccia per le difese avversarie visti i suoi centimetri e i suoi tempi di inserimento migliori rispetto alla media, cominciando magari proprio dalla sfida col Torino di lunedì sera, partita che per il Diavolo si è rivelata fatale negli ultimi anni.