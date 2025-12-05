Lazio-Milan, tocchi, filtranti e controllo: segnali da Jashari

Lazio-Milan 1-0, il gol di testa nel secondo tempo di Zaccagni condanna i rossoneri ad uscire dalla Coppa Italia agli ottavi di finale della competizione, dopo che la scorsa stagione il Diavolo era arrivato in finale, perdendo contro il Bologna. Tanti punti negativi dalla prestazione dei rossoneri, ma Allegri può sorridere perché si è rivisto in campo Ardon Jashari. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA