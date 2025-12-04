Pagelle Lazio-Milan 1-0: Jashari bene, De Winter disastroso

PAGELLE LAZIO-MILAN - Sembra la fotocopia della partita di campionato. Con il Milan che aspetta una Lazio che parte forte, ma che stavolta però non ha particolari occasioni in avvio. Poi prende campo il Milan, che fa tanto giro palla, ma non arriva mai alla conclusione. Il primo pericolo è laziale, con un tiro in diagonale che sfiora il palo. Nasce da un errore in uscita dei rossoneri, cosa che succede spesso. Allegri è furioso per i tanti errori e per la lentezza della manovra. Solo una volta il Diavolo si affaccia alla porta biancoceleste, ma non crea particolari pericoli. Unica altra mezza occasione del primo tempo, in chiusura, su un'uscita sbagliata di Maignan, che poi ci mette una pezza. Nella ripresa gioca molto meglio il Milan, con due occasioni di testa per Ruben e una per Rafa Leao, ma il calcio è strano e a segnare su angolo (che non c'era) è la Lazio nel finale. Poi ancora un'occasione per Pulisic in area. Non basta. Oggi chissà se diranno che il Milan ha giocato meglio...