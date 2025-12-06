Così come la dipendenza da Christian Pulisic , l'assenza di un centravanti vero e, infine, ora anche la grana Santiago Giménez . Il messicano, come Nkunku ancora senza reti in Serie A e oltretutto fermo dal 28 ottobre per un non precisato problema alla caviglia , punta i piedi e - per ora - rifiuta la cessione nel calciomercato di gennaio. Soldi che servirebbero per finanziare l'arrivo di un nuovo 'numero 9'.

Allegri si aspetta un altro attaccante, secondo il 'CorSera'. Tra i nomi sondati, l'argentino Mateo Pellegrino del Parma e il tedesco Niclas Füllkrug del West Ham. Ad un attacco abulico, poi, si aggiungono anche i centrocampisti che, finora, hanno prodotto soltanto 4 reti. Se il Milan è in testa, il merito è della solidità difensiva: presi soltanto 9 gol. L'attacco, invece, delude e non sempre si può vincere di 'corto muso'. A lungo andare, l'assenza di una punta che risolva un certo tipo di partite bloccate rischia di pesare.