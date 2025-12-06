Pellegatti, però, ne ha approfittato per lanciare un appello alla società di Via Aldo Rossi in via dell'imminente riapertura (2 gennaio 2026) del calciomercato, chiamato alla cosiddetta 'sessione invernale di riparazione'. "Quello che voglio ribadire è che non si può lasciare Allegri con le incognite per i prossimi 6 mesi di Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Serve un attaccante dal mercato", la convinzione di Pellegatti.
Il quale, poi, ha voluto parlare anche dei tifosi del Milan. "Voglio sottolineare ancora una volta il comportamento straordinario dei ragazzi della Curva, lì alla destra della tribuna stampa. Tanti, tantissimi anche per questa partita. Nonostante fosse Coppa Italia c'era lo stesso incitamento, lo stesso entusiasmo di quando segnò Sandro Tonali in quel Lazio-Milan nell'anno dello Scudetto".
