Lazio-Milan 1-0, Pellegatti: "I ragazzi hanno dato tutto, seppur con difficoltà"

"Il Milan è uscito dalla Coppa Italia, quindi nei primi mesi del 2026 avremo solamente il campionato. Purtroppo abbiamo dovuto giocare in trasferta contro la Lazio perché è l'onda lunga della nefasta stagione scorsa, l'onda lunga di una stagione disgraziata, con scelte disgraziate. E abbiamo dovuto giocare a Roma. Certo si poteva vincere, non era obbligatorio perdere fuori casa, però indubbiamente è stato più complicato. I ragazzi hanno dato tutto, seppur con difficoltà. In questo senso ancora da sottolineare lo spirito dei ragazzi e il lavoro di Allegri".