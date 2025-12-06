Pianeta Milan
Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, commentando Lazio-Milan 1-0 di due giorni fa in Coppa Italia in un video sul suo canale 'YouTube', invoca ancora l'acquisto di un attaccante nel calciomercato di gennaio. Ecco il suo appello alla società
Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha commentato - in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube' ufficiale, la sconfitta del Diavolo di Massimiliano Allegri (0-1) allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri, costata l'eliminazione dalla Coppa Italia 2025-2026.

"Il Milan è uscito dalla Coppa Italia, quindi nei primi mesi del 2026 avremo solamente il campionato. Purtroppo abbiamo dovuto giocare in trasferta contro la Lazio perché è l'onda lunga della nefasta stagione scorsa, l'onda lunga di una stagione disgraziata, con scelte disgraziate. E abbiamo dovuto giocare a Roma. Certo si poteva vincere, non era obbligatorio perdere fuori casa, però indubbiamente è stato più complicato. I ragazzi hanno dato tutto, seppur con difficoltà. In questo senso ancora da sottolineare lo spirito dei ragazzi e il lavoro di Allegri".

Pellegatti, però, ne ha approfittato per lanciare un appello alla società di Via Aldo Rossi in via dell'imminente riapertura (2 gennaio 2026) del calciomercato, chiamato alla cosiddetta 'sessione invernale di riparazione'.  "Quello che voglio ribadire è che non si può lasciare Allegri con le incognite per i prossimi 6 mesi di Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Serve un attaccante dal mercato", la convinzione di Pellegatti.

Il quale, poi, ha voluto parlare anche dei tifosi del Milan. "Voglio sottolineare ancora una volta il comportamento straordinario dei ragazzi della Curva, lì alla destra della tribuna stampa. Tanti, tantissimi anche per questa partita. Nonostante fosse Coppa Italia c'era lo stesso incitamento, lo stesso entusiasmo di quando segnò Sandro Tonali in quel Lazio-Milan nell'anno dello Scudetto".

