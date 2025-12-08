partite
Torino-Milan di Serie A 2-2: arriva il pareggio di Pulisic | LIVE News
CAMBIO TORINO
Fuori Tameze, dentro Masina
GOL MILAN
Entra e al primo pallone manda il pallone in rete: Christian Pulisic segna il gol del 2-2 mandando il pallone nell'angolino basso di sinistra
CAMBIO MILAN
Cambio per il Milan: fuori Bartesaghi , dentro Pulisic
CAMBIO TORINO
Primo cambio per il Torino: dentro Casadei, fuori Anjorin
AMMONIZIONE TORINO
Anjorin commette un brutto fallo su Saelemaekers: giallo per il granata
Bartesaghi vicino al gol del pareggio: miracolo di Israel
AMMONIZIONE TORINO
Nel taccuino di Chiffi ci finisce anche Lazaro
Tameze commette fallo su Nkunku: fischiata da Chiffi la punizione a favore del Milan
Nkunku prova il gol di tacco, nulla da fare per l'ex Chelsea
Via al secondo tempo di Torino-Milan
I rossoneri iniziano subito male il match: rigore di Vlasic e raddoppio con Zapata: 2-0.
Arriva poi l'eurogol di Rabiot: da fuori area tira un missile che si va ad infilare sotto l'incrocio, riportando il Milan in partita e accorciando le distanze.
FINE PRIMO TEMPO
Finisce qui il primo tempo di Torino-Milan.
Segnalati 4 minuti di recupero
Difesa del Torino molto attenta, i rossoneri provano a bucare
Pedersen prova il cross in area, nulla da fare
CAMBIO MILAN
Problemi per Leao, il portoghese ha accusato un dolore in zona inguine: lascia il campo ed entra Samuele Ricci, grande ex della serata
GOL MILAN
Il Milan torna in partita con uno splendido gol di Adrien Rabiot: il francese riceve palla e lascia partire un missile dalla distanza terminato nell'incrocio di destra.
AMMONIZIONE MILAN
Primo giallo del match: Mike Maignan si prende il giallo
GOL TORINO
Altra doccia gelata per il Milan. Pochi minuti dopo il calcio di rigore, arriva il raddoppio con Zapata: su assist di Vlasic, raddoppia con un gol all'incrocio di sinistra.
GOL TORINO
Vlasic trasforma il calcio di rigore: niente da fare per Maignan che aveva anche intuito il tiro, toccandolo con i guantoni. Torino in vantaggio
Tocco di mano nell'area di Fikayo Tomori: l'arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore
Fase di studio tra le due squadra: possesso palla per i rossoneri
Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Torino: inizia il match contro il Milan!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Marco Baroni e Massimiliano Allegri.
TORINO (3-5-2): Israel; Tamèze, Maripán, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlašić, Lazaro; Adams, Zapata. A disposizione: Paleari, Popa, Dembélé, Nkounkou, Masina, Biraghi, Ilkhan, Casadei, Gineitis, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone. Allenatore: Baroni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci, Pulisic. Allenatore: Allegri.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'.
+++ TORINO-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Le formazioni ufficiali di Torino-Milan, 14^ giornata di Serie A: ecco le scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Massimiliano Allegri
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Torino, Torino-Milan, 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
