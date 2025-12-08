partite

Torino-Milan di Serie A 2-2: arriva il pareggio di Pulisic | LIVE News

Torino-Milan di Serie A: la diretta della partita dei rossoneri | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino c'è Torino-Milan, 14^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

 

 

 

08/12/2025 - 20:45
TORINO
2-2
MILAN
74'
cambio

CAMBIO TORINO 

Fuori Tameze, dentro Masina 

67'
goal

GOL MILAN

Entra e al primo pallone manda il pallone in rete: Christian Pulisic segna il gol del 2-2 mandando il pallone nell'angolino basso di sinistra

65'
cambio

CAMBIO MILAN

Cambio per il Milan: fuori Bartesaghi , dentro Pulisic

58'
cambio

CAMBIO TORINO 

Primo cambio per il Torino: dentro Casadei, fuori Anjorin

56'
ammonizione

AMMONIZIONE TORINO

Anjorin commette un brutto fallo su Saelemaekers: giallo per il granata

54'
occasione

Bartesaghi vicino al gol del pareggio: miracolo di Israel

 

52'
ammonizione

AMMONIZIONE TORINO

Nel taccuino di Chiffi ci finisce anche Lazaro

50'

Tameze commette fallo su Nkunku: fischiata da Chiffi la punizione a favore del Milan

47'

Nkunku prova il gol di tacco, nulla da fare per l'ex Chelsea

45'
inzio-secondo-tempo

Via al secondo tempo di Torino-Milan

I rossoneri iniziano subito male il match: rigore di Vlasic e raddoppio con Zapata: 2-0.

Arriva poi l'eurogol di Rabiot: da fuori area tira un missile che si va ad infilare sotto l'incrocio, riportando il Milan in partita e accorciando le distanze.

45+5'
fine-primo-tempo

FINE PRIMO TEMPO

Finisce qui il primo tempo di Torino-Milan.

 

45'

Segnalati 4 minuti di recupero

40'

Difesa del Torino molto attenta, i rossoneri provano a bucare

36'

Pedersen prova il cross in area, nulla da fare

30'
cambio

CAMBIO MILAN

Problemi per Leao, il portoghese ha accusato un dolore in zona inguine: lascia il campo ed entra Samuele Ricci, grande ex della serata

24'
goal

GOL MILAN

Il Milan torna in partita con uno splendido gol di Adrien Rabiot: il francese riceve palla e lascia partire un missile dalla distanza terminato nell'incrocio di destra.

 

19'
ammonizione

AMMONIZIONE MILAN

Primo giallo del match: Mike Maignan si prende il giallo

18'
goal

GOL TORINO

Altra doccia gelata per il Milan. Pochi minuti dopo il calcio di rigore, arriva il raddoppio con Zapata: su assist di Vlasic, raddoppia con un gol all'incrocio di sinistra.

10'
goal

GOL TORINO

Vlasic trasforma il calcio di rigore: niente da fare per Maignan che aveva anche intuito il tiro, toccandolo con i guantoni. Torino in vantaggio

8'

Tocco di mano nell'area di Fikayo Tomori: l'arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore

5'

Fase di studio tra le due squadra: possesso palla per i rossoneri

1'
inzio-match

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Torino: inizia il match contro il Milan!

Sono da poco ufficiali le formazioni di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Marco Baroni e Massimiliano Allegri.

 

TORINO (3-5-2): Israel; Tamèze, Maripán, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlašić, Lazaro; Adams, Zapata. A disposizione: Paleari, Popa, Dembélé, Nkounkou, Masina, Biraghi, Ilkhan, Casadei, Gineitis, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Simeone. Allenatore: Baroni.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. 

+++ TORINO-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

TORINO-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI: LE SCELTE DI ALLEGRI E LA DECISIONE SU PULISIC

Le formazioni ufficiali di Torino-Milan, 14^ giornata di Serie A: ecco le scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Massimiliano Allegri

TORINO-MILAN, LE TOP NEWS 

Le top news della giornata di oggi in vista di Torino-Milan.

TORINO-MILAN, I CONVOCATI DI BARONI: ASSENZA PESANTE

La lista dei convocati del Torino

TORINO-MILAN, LE PAROLE DI PELLEGATTI 

Le parole del giornalista Pellegatti in vista di Torino-Milan

TORINO-MILAN, TUTTE LE INFO

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Torino-Milan, in programma alle ore 20:45 di sabato lunedì 8 dicembre

TORINO-MILAN, MAIGNAN PER LA RIVINCITA

Torino-Milan, Maignan pronto a difensore di nuovo la porta rossonera per dimenticare l'errore con Malick Thiaw della scorsa stagione

TORINO-MILAN, LE PAROLE DI DJIDJI

Koffi Djidji, ex difensore del Torino attualmente svincolato, ha parlato anche della partita di questa sera tra Torino e Milan

TORINO-MILAN, IL PENSIERO DI ORDINE

Il giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' a poche ore da Torino-Milan. Emergenza in attacco per Allegri

TORINO-MILAN, NOVITA' SU PULISIC

Il giornalista Luca Bianchin ha scritto su X aggiornando sulle condizioni di Pulisic in vista di Torino-Milan. Ecco le sue parole

TORINO-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Torino-Milan, probabili formazioni: Allegri cambia qualcosa specialmente in attacco. Le ultime novità sulla disponibilità di Pulisic

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Torino, Torino-Milan, 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA