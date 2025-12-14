Il Milan di Massimiliano Allegri, in vantaggio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione del 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, perde un giocatore per infortunio.
Milan-Sassuolo 2-1: fuori Gabbia per infortunio, dentro De Winter | Serie A News
Matteo Gabbia costretto al cambio, al 60' di Milan-Sassuolo, 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco perché
Dopo aver provato, infatti, a giocare per alcuni minuti in seguito ad una torsione innaturale del ginocchio rimediata sul prato di 'San Siro', Matteo Gabbia, al 60', alza bandiera bianca ed esce dal campo. Al suo posto, dentro Koni De Winter.
