Milan-Sassuolo 2-2, Serie A: continua il tabù neopromosse | PM

Bella partita a San Siro: il Sassuolo segna per primo con un bel gol di Koné sul grande assist di Pinamonti. Il Milan risponde e rimonta con la doppietta di Bartesaghi. Il Sassuolo risponde con un altro grande gol di squadra, chiuso da Laurienté che colpisce anche il palo poco dopo. Allegri non ha alternative in panchina e Nkunku non trova il 3-2 nel finale. Altri punti persi a San Siro contro una neopromossa in questa stagione.