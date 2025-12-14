Bella partita a San Siro: il Sassuolo segna per primo con un bel gol di Koné sul grande assist di Pinamonti. Il Milan risponde e rimonta con la doppietta di Bartesaghi. Il Sassuolo risponde con un altro grande gol di squadra, chiuso da Laurienté che colpisce anche il palo poco dopo. Allegri non ha alternative in panchina e Nkunku non trova il 3-2 nel finale. Altri punti persi a San Siro contro una neopromossa in questa stagione.
Milan-Sassuolo 2-2, Serie A: continua il tabù neopromosse | PM
FINISCE LA PARTITA. MILAN-SASSUOLO 2-2
Pareggio tutto sommato giusto. Secondo tempo meglio il Sassuolo dopo il gol di Bartesaghi con il Diavolo che si è abbassato troppo. Un solo punto per Allegri.
OCCASIONE MILAN
Cross di Estupinan con Nkunku che anticipa sul primo palo. Il francese non trova la porta.
6 minuti di recupero.
CAMBIO MILAN
Dentro Athekame ed Estupinan, fuori Saelemaekers e Bartesaghi.
PALO SASSUOLO
Contropiede e palo clamoroso di Laurienté.
Milan che prova a riversarsi in attacco, ma senza creare vere occasioni.
GOL SASSUOLO LAURIENTE' (2-2)
Ancora un grande gol da parte del Sassuolo: giocata a memoria dell'attacco neroverde. Tutto di prima, tiro dal centro sinistro dell'area di rigore di Laurentiè dopo tre tocchi di prima.
Sassuolo col baricentro sempre più alto. Il Milan fa tanta fatica a recuperare il pallone a ripartire.
CAMBIO MILAN
Dentro Ricci fuori Pulisic.
Pressing del Sassuolo. Milan abbastanza schiacciato in difesa.
Gol annullato al Milan per fuorigioco: colpo di testa di Loftus-Cheek, Rabiot ribadisce in rete, ma era in posizione irregolare.
AMMONIZIONE SASSUOLO
Lancio per Pulisic in profondità. Scontro con Thorstvedt che lo travolge. Cartellino giusto.
Sale il Sassuolo che ha il controllo del pallone. Il Milan pressa e si difende.
CAMBIO MILAN
Esce Gabbia camminando. Dentro De Winter.
Come sottolineato da Luca Marelli gol annullato per spinta di Loftus-Cheek a due mani in area di rigore. Fallo che sembra esserci.
Annullato un gol a Pulisic velocemente, da capire il perché.
Gabbia rientra in campo tra gli applausi di San Siro.
Preoccupazione per Gabbia che subisce un infortunio al ginocchio. Il difensore esce dal campo.
Milan partito molto bene nella ripresa. Dopo il vantaggio i rossoneri si coprono con il Sassuolo che fa possesso palla.
GOL MILAN BARTESAGHI (2-1)
Ancora Bartesaghi, doppietta per il terzino: palla dentro per Nkunku che stoppa e si gira al limite dell'area. Filtrante perfetto per Bartesaghi che buca Muric sul primo palo. Ecco il video del gol.
Inizia il secondo tempo di Milan-Sassuolo.
FINE PRIMO TEMPO MILAN-SASSUOLO 1-1
Bel primo tempo a San Siro. Koné sblocca la partita con un grande gol. Il Milan la riprende con il primo sigillo in Serie A di Bartesaghi. Tra pochi minuti il secondo tempo.
Tre minuti di recupero.
Partita divertente e su buoni ritmi. Entrambe le squadre se la giocano a viso aperto.
Partita ora molto aperta. Il Milan pressa alto e cerca di recuperare il pallone. Il Sassuolo non rinuncia a giocare, anzi.
GOL MILAN BARTESAGHI (1-1)
Primo gol in Serie A per Bartesaghi. Azione a destra: Modric trova in area Loftus-Cheek che crossa forte al centro. Nessuno segue Bartesaghi a sinistra che non sbaglia contro Muric. Qui il video.
OCCASIONE MILAN
Rabiot recupera alto il pallone su Fadera. Scartato il difensore in area, il francese tira addosso a Muric in uscita. Che occasione!
Milan che non trova ancora la risposta al vantaggio del Sassuolo. I neroverdi si difendono composti e ripartono senza subire molto.
Ammonito Loftus-Cheek per un fallo per evitare la ripartenza del Sassuolo. Ammonito anche Fadera per un brutto fallo da dietro su Palvovic.
Il Milan cerca la risposta dopo il gol improvviso del Sassuolo.
GOL SASSUOLO KONE' (0-1)
Azione improvvisa del Sassuolo: Koné si inserisce nell'area di rigore dei rossoneri dopo il tocco di Pinamonti. Superato Gabbia sulla destra dell'area e tocco sotto a battere Maignan in uscita. Milan sotto a San Siro. Il video del gol.
In questo inizio di partita Pulisic gioca tra gli spazi, più da trequartista che da prima punta. Riferimento più avanzato resta Nkunku.
Ritmi indiavolati nei primissimi minuti. Al decimo le due squadre rallentano alla ricerca di spazio in avanti.
Il Milan non cerca il possesso palla, ma vuole verticalizzare subito in avanti verso Pulisic e Nkunku.
Partito fortissimo il Milan: pressing alto e lanci lunghi per battere la difesa alta del Sasssuolo.
OCCASIONE MILAN
Inizia subito veloce la partita. Rilancio lungo di Maignan. Stop e tiro dalla distanza di Saelemaekers che sfila alto sopra la traversa.
Fischia l'arbitro Crezzini: è iniziato Milan-Sassuolo a San Siro!
Ritorno gradito a San Siro: dopo mesi di assenza è tornata al Meazza la leggenda del Milan Franco Baresi.
Squadre in campo a San Siro, tra pochi minuti il fischio di inizio di Milan-Sassuolo.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Ricci. Allenatore: Allegri.
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Candé; Thorstvedt, Matić, I. Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disposizione: Satalino, Zacchi, Coulibaly, Doig Odenthal, Iannoni, Lipani, Vranckx, Laurienté, Pierini, Cheddira, Moro. Allenatore: Grosso.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026.
+++ MILAN-SASSUOLO, LE NOTIZIE LIVE +++
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Milan-Sassuolo, in programma alle ore 12:30 di lunedì 14 dicembre
Le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 a 'San Siro'
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 12:30 in campo per Milan-Sassuolo! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
La leggenda del Milan Franco Baresi, dopo i mesi di assenza per la malattia, dovrebbe tornare a San Siro oggi per Milan-Sassuolo
Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Massimiliano Allegri non fa calcoli in vista della Supercoppa Italia contro il Napoli. Le novità
Il giornalista Carlos Passerini ha parlato anche del calciomercato del Milan a poche ore da Milan-Sassuolo. Il punto su Gimenez
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 12:30, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Sassuolo, 15^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
