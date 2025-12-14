Pagelle Milan-Sassuolo 2-2: Bartesaghi eccezionale, bene Loftus-Cheek

PAGELLE MILAN-SASSUOLO - Dopo tante partite in cui si è parlato di approccio sbagliato e di primi tempi fatti male, oggi il Milan scende in campo nel migliore dei modi: aggredendo la partita, schiacciando il Sassuolo e creando tanti presupposti per segnare. Però non conclude e, siccome il calcio è illogico, come dice Allegri, il Sassuolo si affaccia una volta, fa un uno due e segna. Partita in salita. I rossoneri continuano ad attaccare e avvolgere gli avversari. La prima grande palla gol è per Rabiot, che riconquista palla e tutto solo davanti al portiere lo centra in pieno. Poi c'è Gabbia che liscia di testa e una serie di palloni messi in mezzo per cui manca solo uno che la spinga dentro. Uno che arriva con Bartesaghi, che finalmente trasforma in gol uno di questi palloni e riporta la partita in parità. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa segna subito il Milan con Bartesaghi, in giornata di grazia. I rossoneri sembrano assoluti padroni della sfida. Con addirittura due gol annullati. Uno per un fallo inesistente, l'altro per ingenuità di Rabiot probabilmente. Così, senza chiuderla, arriva il pareggio del Sassuolo, con un gol fotocopia. L'assalto finale produce nulla.