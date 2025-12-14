Milan-Sassuolo, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa sfida con una serie di risultati positivi. Nell'ultima partita di Serie A, i rossoneri hanno ottenuto una vittoria importante contro il Torino, dimostrando solidità, determinazione e carattere. La squadra di Mister Allegri, che ha vinto l'ultima a San Siro contro la Lazio, ha mostrato un buon gioco e una crescita costante, nonostante le assenze. Contro i neroverdi mancheranno, infatti, Youssouf Fofana, Rafael Leão e Santiago Gimenez, alle prese con i rispettivi infortuni. Ha recuperato ed è a disposizione Zachary Athekame, che ha superato il problema muscolare che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite, tra campionato e Coppa Italia.

Mister Allegri alla vigilia: "La vittoria di Torino ci ha dato energia ed entusiasmo, ma il pericolo è dietro l'angolo e per questo dobbiamo alzare ancora di più l'attenzione. Il Sassuolo è un'ottima squadra, ha una bella classifica e va affrontata con ordine e serietà, perché contro di loro la partita non si può mai considerare finita".

QUI SASSUOLO — Il Sassuolo arriva a San Siro dopo una vittoria convincente contro la Fiorentina nell'ultima giornata di Serie A. La squadra di Grosso ha mostrato un buon gioco un'organizzazione tale da permettere molte vittorie "di peso" in questa stagione: già citata quella più recente contro i viola, ma vale molto il 3-0 esterno a Bergamo sull'Atalanta oppure l'1-0 casalingo sulla Lazio. Alternando ottime prestazioni a momenti di difficoltà, i neroverdi - tornati in A dopo un anno di Serie B - si confermano come da tradizione una mina vagante del campionato. Non sarà della partita il capitano Domenico Berardi, che con 11 gol segnati ha nel Milan la sua vittima preferita.

Le parole di Fabio Grosso, che non sarà in panchina per squalifica: "Affrontiamo una squadra che è prima in classifica, con giocatori forti e un allenatore molto bravo. Dovremo alzare il nostro livello per cercare di rimanere nella partita e per fare le cose che sappiamo fare quando il Milan ce lo permetterà".

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan (31) ha ottenuto più di 30 punti dopo le prime 14 gare stagionali di Serie A per la prima volta dalla stagione 2021/22, campionato concluso poi al primo posto in classifica. In generale, quando i rossoneri hanno superato quota 30 dopo le prime 14 partite del torneo non hanno mai ottenuto un risultato inferiore al 3° posto finale (considerando i tre punti a vittoria da sempre).

Il Milan è la squadra che ha sia guadagnato più punti (16) che subito meno gol (solo tre) contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica in questa Serie A - 5V, 1N, 1P per i rossoneri in sette match contro queste formazioni. Dall'altra parte, considerando i club che occupano le prime 10 posizioni, il Sassuolo è quella che ha ottenuto meno punti in questi scontri diretti (tre punti - 1V, 0N, 5P).

Solo Harry Kane (una rete ogni 59') ha una media minuti/gol migliore di Christian Pulisic (un gol ogni 64') tra i giocatori con almeno cinque reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Con la doppietta contro il Torino, lo statunitense ha stabilito il suo record di reti in un singolo anno solare in carriera nei Big-5 campionati europei (13 nel 2025, superando le 11 del 2024).

Tra i difensori che non sono mai stati superati in dribbling in questa stagione nei Big-5 campionati europei, Matteo Gabbia è quello con il minutaggio più alto (1260). In più, il classe '99 è l'unico giocatore del Milan a non aver saltato neanche un minuto in questa stagione di Serie A (1260 appunto per lui).

ENEL CHRISTMAS VILLAGE — In occasione di Milan–Sassuolo, in programma alle 12.30, San Siro ospiterà uno speciale e coinvolgente Christmas Village, un villaggio di Natale pensato per far vivere ai tifosi rossoneri un'esperienza unica prima del match. All'interno della fan zone ci saranno attività per tutti: i più piccoli potranno divertirsi nel corner dedicato con truccabimbi o con i momenti di innevamento artificiale, che daranno un tocco incantato al pre-match, ricordando l'atmosfera magica delle festività. Verrà anche allestita un'area in cui conoscere da vicino le iniziative sociali e i progetti sostenuti da Fondazione Milan.

Al centro del villaggio il protagonista sarà, invece, un biliardino gigante, che permetterà ai tifosi di sfidarsi in partite fino a 11 contro 11; parallelamente, si potrà provare il Subsoccer, conosciuto anche come calcio da tavolo, che si gioca da seduti e adatto a tutte le età, oppure l'arcade box con una parete di 30 pulsanti luminosi. Gli ospiti potranno provare l'emozione di sventolare la grande bandiera usata dalla mascotte Milanello durante la lettura delle formazioni, e scattare delle foto-ricordo nell'angolo del photobooth a tema invernale. E per rendere tutto ancora più coinvolgente, i partecipanti potranno provare a vincere gadget e prodotti ufficiali AC Milan grazie a un contest instant-win: basterà scansionare il QR code esposto nella fan zone per partecipare. Una giornata di festa, divertimento e passione rossonera.

DOVE GUARDARE MILAN-SASSUOLO — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 11.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini, assistito da Filippo Meli e Stefano Alassio. Il quarto uomo sarà Daniele Chiffi, mentre al VAR ci sarà Alessandro Prontera, assistito da Fabio Maresca.

La 15ª giornata di Serie A è iniziata venerdì con Lecce-Pisa 1-0. Sabato si sono giocate Torino-Cremonese 1-0, Parma-Lazio 0-1 e Atalanta-Cagliari 2-1. Il programma di domenica: alle 12:30 Milan-Sassuolo, alle 15:00 Fiorentina-Hellas Verona e Udinese-Napoli, alle 18:00 Genoa-Inter e alle 20:45 Bologna-Juventus. Lunedì, in conclusione, Roma-Como alle 20:45.

La classifica: Milan e Napoli 31; Inter 30; Roma 27; Bologna 25; Como 24; Juventus 23; Lazio* 22; Sassuolo e Cremonese* 20; Atalanta* 19; Udinese 18; Torino* 17; Lecce* 16; Cagliari*, Genoa e Parma* 14; Pisa* 10; Verona 9; Fiorentina 6. (* una partita in più)