Il Milan torna in campo tra poche ore: a San Siro alle 12:30 arriva il Sassuolo nella gara valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo deve rifarsi dopo i problemi avuti con le piccole in precedenza: la squadra di Allegri ha faticato contro Cremonese, Parma, Pisa in questa prima parte di stagione. Contro la squadra di Grosso servirà invertire questo trend in vista anche del Napoli e della Supercoppa Italiana. Ecco le probabili formazioni di Milan-Sassuolo da 'La Gazzetta dello Sport'.