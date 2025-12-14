partite

Milan-Sassuolo di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS

Alle ore 12:30 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Sassuolo, 15^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

MILAN-SASSUOLO, ECCO DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

+++ MILAN-SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Panchina: Terracciano, Pittarella, Athekame, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Panchina: Satalino, Zacchi, Candè, Coulibaby, Lipani, Iannoni, Vranckx, Fadera, Moro, Pierini, Odenthal, Cheddira. Allenatore:  Fabio Grosso.

+++ MILAN-SASSUOLO, LE NOTIZIE LIVE +++

Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Massimiliano Allegri non fa calcoli in vista della Supercoppa Italia contro il Napoli. Le novità

MILAN-SASSUOLO, ECCO PERCHE' GIMENEZ NON GIOCA

Il giornalista Carlos Passerini ha parlato anche del calciomercato del Milan a poche ore da Milan-Sassuolo. Il punto su Gimenez

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 12:30, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Sassuolo, 15^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

Partite:
le notizie

