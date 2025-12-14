Pianeta Milan
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Rinnovo Maignan col Milan, le ultime da Tare

Sul Milan che trova sempre la strada: "Siamo partiti con un gruppo fantastico. Lavoriamo ogni giorno insieme, con Allegri lo diciamo è uno dei migliori gruppi che abbiamo mai avuto. Siamo tutti molto contenti, ma possiamo migliorare".

Sul rinnovo di Maignan e le possibili richieste del giocatore da 8 milioni di euro a stagione: "Non abbiamo parlato di questi numeri. Parlare di Maignan è facile, è un leader, un uomo di gruppo. A lui piace stare a Milan e viceversa, stiamo parlando, ma per ora pensiamo alla partita".

Possibile colpo in attacco a gennaio? Tare risponde: "Il mercato di gennaio è difficile. Difficile trovare un giocatore che possa cambiare qualcosa. Staremo attenti. Se ci sarà l'occasione per migliorare il gruppo lo faremo. La squadra è in crescita. Nkunku ha dato dei segnali importanti contro il Torino. Gimenez ha questo problema fisico, lo stiamo aspettando. E' importante per il Milan".

