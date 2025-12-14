Sul rinnovo di Maignan e le possibili richieste del giocatore da 8 milioni di euro a stagione : "Non abbiamo parlato di questi numeri. Parlare di Maignan è facile, è un leader, un uomo di gruppo. A lui piace stare a Milan e viceversa , stiamo parlando, ma per ora pensiamo alla partita".

Possibile colpo in attacco a gennaio? Tare risponde: "Il mercato di gennaio è difficile. Difficile trovare un giocatore che possa cambiare qualcosa. Staremo attenti. Se ci sarà l'occasione per migliorare il gruppo lo faremo. La squadra è in crescita. Nkunku ha dato dei segnali importanti contro il Torino. Gimenez ha questo problema fisico, lo stiamo aspettando. E' importante per il Milan".