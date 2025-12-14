Pianeta Milan
Passerini: “Attaccante? Ecco cosa circola ai piani alti di Casa Milan. Gimenez vuole …”

Il giornalista Carlos Passerini ha parlato anche del calciomercato del Milan a poche ore da Milan-Sassuolo. Il punto su Gimenez dall'estratto de 'Il Corriere della Sera'
"In attacco la coperta è cortissima. E la perdurante assenza di Gimenez inizia a diventare un caso". Scrive così il giornalista Carlos Passerini a poche ore dalla sfida Milan-Sassuolo di Serie A. Allegri ne ha parlato così ieri sera in conferenza stampa: "Gimenez sta lavorando, speriamo di averlo nel più breve tempo possibile".

Passerini nel suo pezzo per 'Il Corriere della Sera' continua sull'attaccante messicano: "La verità è che Santi vuole rientrare solo quando si sentirà al cento per cento, non prima, per provare a dimostrare di valere il Diavolo. Il suo futuro resta però incerto: il club continua a valutare una cessione a gennaio, magari in Germania, al fine di finanziare l’acquisto di un centravanti con caratteristiche diverse".

Quali caratteristiche? Passerini risponde così: "«Un uomo per gli ultimi venti minuti», la definizione che circola ai piani alti di Casa Milan. Il tedesco Fullkrug del West Ham risponde all’identikit più di Zirkzee del Man Utd. Ma a gennaio servirà rinforzare anche difesa e fascia destra".

