Il giornalista Carlos Passerini ha parlato anche del calciomercato del Milan a poche ore da Milan-Sassuolo. Il punto su Gimenez dall'estratto de 'Il Corriere della Sera'
"In attacco la coperta è cortissima. E la perdurante assenza di Gimenez inizia a diventare un caso". Scrive così il giornalista Carlos Passerini a poche ore dalla sfida Milan-Sassuolo di Serie A. Allegri ne ha parlato così ieri sera in conferenza stampa: "Gimenez sta lavorando, speriamo di averlo nel più breve tempo possibile".
Passerini nel suo pezzo per 'Il Corriere della Sera' continua sull'attaccante messicano: "La verità è che Santi vuole rientrare solo quando si sentirà al cento per cento, non prima, per provare a dimostrare di valere il Diavolo. Il suo futuro resta però incerto: il club continua a valutare una cessione a gennaio, magari in Germania, al fine di finanziare l’acquisto di un centravanti con caratteristiche diverse".