"In attacco la coperta è cortissima. E la perdurante assenza di Gimenez inizia a diventare un caso". Scrive così il giornalista Carlos Passerini a poche ore dalla sfida Milan-Sassuolo di Serie A. Allegri ne ha parlato così ieri sera in conferenza stampa: "Gimenez sta lavorando, speriamo di averlo nel più breve tempo possibile".