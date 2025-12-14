Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan: le novità su Fullkrug e la rivelazione su Maignan. Ecco le sue parole su 'YouTube'

Continuano le voci sul calciomercato del Milan. I rossoneri, infatti, potrebbero essere alla ricerca di un attaccante a gennaio. Ecco le ultime novità dal giornalista Carlo Pellegatti da 'YouTube': "Ho le idee più chiare sul mercato. Il 15 novembre mi hanno detto no per Fullkrug. Nelle ultime ore è diventato una opzione. Il Milan lo prenderebbe solo per 6 mesi. Si vede che hanno cambiato idea".