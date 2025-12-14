Poi le ultime parole sulla situazione portiere: "Mentre Allegri e Tare cercano di convincere Maignan, il Milan continua a cercare un altro portiere. Questa è la cronaca". Vedremo quali saranno le scelte future dei rossoneri.
CALCIOMERCATO MILAN
Continuano le voci sul calciomercato del Milan. I rossoneri, infatti, potrebbero essere alla ricerca di un attaccante a gennaio. Ecco le ultime novità dal giornalista Carlo Pellegatti da 'YouTube': "Ho le idee più chiare sul mercato. Il 15 novembre mi hanno detto no per Fullkrug. Nelle ultime ore è diventato una opzione. Il Milan lo prenderebbe solo per 6 mesi. Si vede che hanno cambiato idea".
Pellegatti continua il suo discorso sul calciomercato del Milan: "Come sempre ci sono due anime nel Milan. Allegri e Tare puntano sull'attaccante forte. Puntano sul portiere, ovvero Maignan. Passiamo poi ai dirigenti: non vorrebbe cercare l'attaccante o acquisti in generale a gennaio, Furlani in primis. Loro ritengono che con Nkunku e Gimenez sono a posto così".
Poi le ultime parole sulla situazione portiere: "Mentre Allegri e Tare cercano di convincere Maignan, il Milan continua a cercare un altro portiere. Questa è la cronaca". Vedremo quali saranno le scelte future dei rossoneri.
