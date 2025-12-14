Come scrive Calciomercato.com, Niclas Fullkrug vorrebbe lasciare il West Ham a gennaio visto che gioca poco. Avrebbe chiesto ai suoi agenti una collocazione in Serie A come priorità . Il DS del Milan Igli Tare avrebbe avuto già in estate più di un contatto con l'agenzia ROOF.

L'opzione Fullkrug, si legge, sarebbe tornata molto calda per il calciomercato di gennaio del Milan e questo per tre motivi in particolare: Fullkrug dovrebbe costare poco, è sul mercato e potrebbe avere le giuste caratteristiche richieste da Allegri. Un attaccante fisico d'are di rigore e letale di testa. Secondo Calciomercato.com attenzione al possibile coinvolgimento di Santiago Gimenez nell'operazione: il messicano, si legge, sarebbe molto gradito al board del West Ham. All'area scouting rossonera piacerebbe invece Mateo Pellegrino del Parma. Il costo sui 30 milioni, però, sarebbe ritenuto troppo alto.