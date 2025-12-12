Calciomercato Milan, Fullkrug occasione per gennaio: come può arrivare

Il Milan continua la ricerca per il prossimo attaccante. Molto potrebbe dipendere dal destino di Gimenez. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', oltre all'opzione Zirkzee, i rossoneri starebbero tenendo d'occhio anche Fullkrug. Secondo la rosea sarebbe un candidato perché al West Ham sta giocando poco: in Premier è stato titolare in 5 partite su 15. Ha giocato solo 28 minuti negli ultimi due mesi e vorrebbe cambiare squadra.