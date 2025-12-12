Calciomercato Milan, Fullkrug occasione per gennaio: come può arrivare

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Fullkrug potrebbe essere un'occasione d'oro per l'attacco dei rossoneri. Ecco come potrebbe arrivare. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Il Milan continua la ricerca per il prossimo attaccante. Molto potrebbe dipendere dal destino di Gimenez. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', oltre all'opzione Zirkzee, i rossoneri starebbero tenendo d'occhio anche Fullkrug. Secondo la rosea sarebbe un candidato perché al West Ham sta giocando poco: in Premier è stato titolare in 5 partite su 15. Ha giocato solo 28 minuti negli ultimi due mesi e vorrebbe cambiare squadra.

Secondo il quotidiano il Milan ci penserà anche se Fullkrug non sarebbe al momento la prima opzione dei rossoneri, ma potrebbe liberarsi in prestito dal West Ham e potrebbe essere quindi una ghiotta occasione di calciomercato.

Fullkrug è sicuramente un attaccante diverso da quelli presenti in rosa in questo momento al Milan. Il tedesco, infatti, è bravissimo nei colpi di testa ed è una prima punta fisica, d'area di rigore. Quello che in questo momento manca ai rossoneri di Massimiliano Allegri. Vedremo se a gennaio sarà un'opzione percorribile.

