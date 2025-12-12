Calciomercato Milan, Loftus-Cheek c'è anche la Lazio: i dettagli

Loftus-Cheek potrebbe essere uno dei giocatori del Milan più richiesti sul calciomercato invernale. Ci sarebbe anche la Lazio di Sarri. I dettagli da 'Il Messaggero'

Il Milan potrebbe anche cedere durante il calciomercato invernale. Si parla ad esempio del destino di Santiago Gimenez che, nonostante le ripetute smentite, potrebbe salutare il club dopo un solo anno dal suo arrivo in rossonero. L'altro giocatore di cui si parla moltissimo di recente è Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese potrebbe andare via dal Milan per cercare un sicuro posto da titolare verso il Mondiale. Piacerebbe al Napoli e a squadre inglesi e tedesche.