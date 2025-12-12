Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Non solo Napoli: Sarri chiede alla Lazio Loftus-Cheek. Ecco i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Non solo Napoli: Sarri chiede alla Lazio Loftus-Cheek. Ecco i dettagli

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek c'è anche la Lazio: i dettagli
Loftus-Cheek potrebbe essere uno dei giocatori del Milan più richiesti sul calciomercato invernale. Ci sarebbe anche la Lazio di Sarri. I dettagli da 'Il Messaggero'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe anche cedere durante il calciomercato invernale. Si parla ad esempio del destino di Santiago Gimenez che, nonostante le ripetute smentite, potrebbe salutare il club dopo un solo anno dal suo arrivo in rossonero. L'altro giocatore di cui si parla moltissimo di recente è Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese potrebbe andare via dal Milan per cercare un sicuro posto da titolare verso il Mondiale. Piacerebbe al Napoli e a squadre inglesi e tedesche.

'Il Messaggero' parla di una Lazio disposta a crescere con le ambizioni. Maurizio Sarri, infatti, avrebbe chiesto Loftus-Cheek del Milan per il calciomercato inverale. L'allenatore biancoceleste lo ha avuto ai tempi del Chelsea con grandi risultati individuali per l'inglese.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, le big europee in pressing su Leao? Longari: "I rossoneri stanno valutando di ...">>>

Per Lazio, si legge, sarebbe comunque un affare complesso, soprattutto a livello di ingaggio. Prima dovrebbe essere ceduto Guendouzi. Vedremo se il Diavolo deciderà di vendere Loftus-Cheek. In caso di partenza dell'inglese si dovrebbe cercare un altro centrocampista per Allegri.

Leggi anche
Milan, le big europee in pressing su Leao? Longari: “I rossoneri stanno valutando di...
Icardi disposto a decurtarsi lo stipendio. Thiago Silva ‘bussa’ alla porta del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA