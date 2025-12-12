Calciomercato, Thiago Silva vuole il Milan. Icardi disposto a ...

Pianeta Milan
Icardi disposto a decurtarsi lo stipendio. Thiago Silva ‘bussa’ alla porta del Milan

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero lavorare per cercare di coprire alcuni buchi presenti in rosa. Occhio alle opzioni Icardi e Thiago Silva. Le ultime novità da 'Il Corriere della Sera'
Calciomercato Milan, da qualche giorno si sono rifatte sotto le voci che accostano Mauro Icardi ai rossoneri. 'Il Corriere della Sera' parla dell'attaccante argentino che tornerebbe di corsa in Italia, decurtandosi l’ingaggio ora da 11 milioni. Il prezzo del cartellino dal Galatasaray? Secondo il quotidiano sarebbe quasi gratis. Icardi sarebbe stato proposto al Milan.

Secondo il quotidiano però il club non sarebbe del tutto convinto perché avrebbe qualche perplessità sulla tenuta fisica del 32enne. Sulla lista del Milan ci sarebbe anche Joshua Zirkzee del Manchester United, sul quale ci sarebbe anche il forte pressing della Roma, convinta di convincere alla fine i Red Devils.

Capitolo finale sulla difesa: 'Il Corriere della Sera' parla anche di Thiago Silva: l’ambizione del brasiliano sarebbe quella di rivestire la maglia rossonera. Il brasiliano, si legge, avrebbe bussato alla porta del Milan senza avere ricevuto nessuna risposta indietro. Vedremo se le cose cambieranno a calciomercato iniziato.

