Calciomercato, Thiago Silva vuole il Milan. Icardi disposto a ...

Calciomercato Milan , da qualche giorno si sono rifatte sotto le voci che accostano Mauro Icardi ai rossoneri . 'Il Corriere della Sera' parla dell'attaccante argentino che tornerebbe di corsa in Italia, decurtandosi l’ingaggio ora da 11 milioni . Il prezzo del cartellino dal Galatasaray? Secondo il quotidiano sarebbe quasi gratis. Icardi sarebbe stato proposto al Milan .

Secondo il quotidiano però il club non sarebbe del tutto convinto perché avrebbe qualche perplessità sulla tenuta fisica del 32enne. Sulla lista del Milan ci sarebbe anche Joshua Zirkzee del Manchester United, sul quale ci sarebbe anche il forte pressing della Roma, convinta di convincere alla fine i Red Devils.