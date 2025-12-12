Calciomercato Milan, Gimenez: ecco la richiesta. Le voci su Icardi ...

Pianeta Milan
Gimenez ceduto? Ecco quanto vuole il Milan. E sulle voci di mercato su Icardi …

Calciomercato Milan, Gimenez potrebbe essere ceduto per questa cifra. Voci su tanti attaccanti tra cui Icardi. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Il Milan potrebbe muoversi durante il calciomercato di gennaio? Secondo 'Il Corriere dello Sport' servirebbe l'uscita di un attaccante per scatenare l'effetto domino e il primo candidato a lasciare Milanello sarebbe Santiago Gimenez. Arrivato un anno fa per circa 32 milioni di euro dal Feyenoord, e il suo addio potrebbe essere vicino. Secondo il quotidiano, chi cura gli interessi del messicano negherebbe la possibilità di un addio, ma il Milan potrebbe cederlo in caso di offerta congrua. Il prezzo minimo sarebbe tra i 25 e 30 milioni di euro, e non in prestito.

Calciomercato Milan, Gimenez e l'intreccio in attacco

Secondo il quotidiano sarebbe stato offerto Mauro Icardi, ai margini al Galatasaray, ma non convincerebbe del tutto per due motivi. Il primo è di natura fisica, il secondo motivo economico, perché l’ingaggio che percepisce in Turchia è di oltre 10 milioni. Sarebbe sempre monitorato il profilo di Joshua Zirkzee del Manchester United, così come quello di Lucca del Napoli.

Continuerebbero, si legge, le voci su Niclas Fullkrug del West Ham, ma il 32enne non convincerebbe dal punto di vista tecnico. Il tedesco è in uscita e vuole sfruttare la finestra di gennaio per lasciare l’Inghilterra. 

