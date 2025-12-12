Calciomercato Milan, Gimenez: ecco la richiesta. Le voci su Icardi ...

Il Milan potrebbe muoversi durante il calciomercato di gennaio? Secondo 'Il Corriere dello Sport' servirebbe l'uscita di un attaccante per scatenare l'effetto domino e il primo candidato a lasciare Milanello sarebbe Santiago Gimenez. Arrivato un anno fa per circa 32 milioni di euro dal Feyenoord, e il suo addio potrebbe essere vicino. Secondo il quotidiano, chi cura gli interessi del messicano negherebbe la possibilità di un addio, ma il Milan potrebbe cederlo in caso di offerta congrua. Il prezzo minimo sarebbe tra i 25 e 30 milioni di euro, e non in prestito.