Calciomercato Milan, Disasi per la difesa. E occhio a Thiago Silva

Oltre alle voci sull'attaccante, il Milan potrebbe essere interessato a chiudere un colpo in difesa nella prossima sessione di calciomercato. Questo perché i ricambi De Winter e Odogu non danno le stesse garanzie dei tre titolari, inoltre non c'è al momento un vero e proprio cambio di Gabbia al centro della difesa. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' si starebbe lavorando per un rinforzo a cifre contenute che non vada fuori dalla linea 'RedBird'.