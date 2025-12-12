Calciomercato Milan, Disasi per la difesa. E occhio a Thiago Silva

Calciomercato Milan, Disasi torna di moda per la difesa rossonera a gennaio. C'è sempre la suggestione Thiago Silva. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Oltre alle voci sull'attaccante, il Milan potrebbe essere interessato a chiudere un colpo in difesa nella prossima sessione di calciomercato. Questo perché i ricambi De Winter e Odogu non danno le stesse garanzie dei tre titolari, inoltre non c'è al momento un vero e proprio cambio di Gabbia al centro della difesa. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' si starebbe lavorando per un rinforzo a cifre contenute che non vada fuori dalla linea 'RedBird'.
Secondo il quotidiano sarebbe tornato in voga il nome di Axel Disasi del Chelsea, difensore centrale che ha giocato poco e che sarebbe stato valutato dal Milan in estate. Il 27enne francese prenderebbe in considerazione uno spostamento a gennaio, e i buoni rapporti tra i club potrebbe aiutare l'operazione.