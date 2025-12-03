All’interno del club ci sarebbe un dibattito da qualche settimana con la corrente che vorrebbe un ritorno del brasiliano in rossonero che starebbe prevalendo. Ma come potrebbe tornare il difensore? L’idea sarebbe quella di proporre al giocatore un contratto di sei mesi, da gennaio a fine stagione. Il giocatore avrebbe un accordo con il Fluminense per andare via a zero a dicembre. Vedremo se il Milan ci proverà davvero nelle prossime settimane.