Il Milan potrebbe presto riabbracciare Thiago Silva? Il difensore potrebbe essere uno degli obiettivi del calciomercato invernale. Le novità da La Repubblica
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un difensore d'esperienza per la prossima sessione di calciomercato invernale. Uno dei nomi che sta circolando in queste ultime settimane è quello di Thiago Silva. L'ex giocatore del Milan sta giocando nelle ultime stagioni con la maglia del Fluminense, ma potrebbe essere un'occasione importante di mercato. Ecco le ultime novità in merito.

La bomba la lancia La Repubblica: secondo il quotidiano, infatti, la possibilità di un ritorno di Thiago Silva si starebbe trasformando da semplice suggestione a un'ipotesi sempre più concreta.

All’interno del club ci sarebbe un dibattito da qualche settimana con la corrente che vorrebbe un ritorno del brasiliano in rossonero che starebbe prevalendo. Ma come potrebbe tornare il difensore? L’idea sarebbe quella di proporre al giocatore un contratto di sei mesi, da gennaio a fine stagione. Il giocatore avrebbe un accordo con il Fluminense per andare via a zero a dicembre. Vedremo se il Milan ci proverà davvero nelle prossime settimane.

