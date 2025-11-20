"Se fossi nel Milan, prenderei Thiago Silva nel mercato di gennaio. L'idea che un calciatore del genere possa aiutare il Milan e assumersi la responsabilità mi piace. In un contesto del genere magari potrebbe giocare 6-7 partite e dare un ulteriore slancio se i rossoneri dovessero lottare per il vertice". Vedremo se davvero il Milan penserà a un rinforzo in difesa a gennaio e se penserà nello specifico proprio a Thiago Silva.