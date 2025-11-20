Pianeta Milan
L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del possibile ritorno a gennaio in rossonero di Thiago Silva. Ecco il suo parere
Voci recenti parlano di un possibile clamoroso ritorno al Milan: i rossoneri, che sarebbero alla ricerca di un nuovo difensore centrale per gennaio, potrebbero infatti puntare su Thiago Silva, che con il Diavolo e con Allegri ha vinto il diciottesimo scudetto della storia del Milan.

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, che ha giocato insieme a Thiago Silva, sarebbe molto concorde con il possibile ritorno del brasiliano. Ecco le sue parole in merito durante il podcast 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio'.

"Se fossi nel Milan, prenderei Thiago Silva nel mercato di gennaio. L'idea che un calciatore del genere possa aiutare il Milan e assumersi la responsabilità mi piace. In un contesto del genere magari potrebbe giocare 6-7 partite e dare un ulteriore slancio se i rossoneri dovessero lottare per il vertice". Vedremo se davvero il Milan penserà a un rinforzo in difesa a gennaio e se penserà nello specifico proprio a Thiago Silva.

