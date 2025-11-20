Milan, Scaroni: “Il derby di Milano è unico al mondo”. C’è un motivo preciso

"Il derby di Milano è unico al mondo, puoi vedere amici e famigliari camminare verso lo stadio indossando maglie di Inter e Milan: questo lo rende speciale ed ecco perché l’atmosfera è così bella". Giornata intensa per il Milan: il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato in occasione dello 'Sport Industry Talk' di RCS. Queste le sue dichiarazioni sul derby tra Inter e Milan, in programma domenica alle 20:45 a San Siro: "Quando cerco di capire perché Milan e Inter, fuori dal campo, abbiano fatto un percorso complicatissimo ma sempre in perfetto accordo, penso a Milano".