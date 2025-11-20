Milan, Scaroni: “Il derby di Milano è unico al mondo”. C’è un motivo preciso

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato anche di una peculiarità del derby di Milano tra Inter e i rossoneri. Ecco le parole
"Il derby di Milano è unico al mondo, puoi vedere amici e famigliari camminare verso lo stadio indossando maglie di Inter e Milan: questo lo rende speciale ed ecco perché l’atmosfera è così bella". Giornata intensa per il Milan: il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato in occasione dello 'Sport Industry Talk' di RCS. Queste le sue dichiarazioni sul derby tra Inter e Milan, in programma domenica alle 20:45 a San Siro: "Quando cerco di capire perché Milan e Inter, fuori dal campo, abbiano fatto un percorso complicatissimo ma sempre in perfetto accordo, penso a Milano".
Scaroni continua: "Quando vado a vedere il derby vedo famiglie o gruppi con la maglia rossonera e l’altro con la maglia nerazzurra che camminano insieme. Attribuisco tutto questo a Milano: è capace di trasformare un antagonismo in campo in un clima amichevole fuori dal campo.