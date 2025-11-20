Pianeta Milan
Sozza arbitra il derby di Milano: riti e numeri del primo milanese dal Dopoguerra

Sozza da Milano per il Derby: curiosità e precedenti sull'arbitro della sfida
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un approfondimento all'arbitro del derby Simone Sozza: primo milanese ad arbitrare la stracittadina dal Dopoguerra. Nell'articolo vengono rivelati alcuni aneddoti sul direttore di gara e i precedenti
Per il terzo derby della Madonnina della sua carriera, Simone Sozza si prepara a scendere in campo tra i colori della città che lo ha visto nascere. Nato a Milano e appartenente alla sezione di Seregno, rappresenta un segnale forte dell'abbattimento della cosiddetta territorialità per le designazioni di Serie A.

Simone Sozza e i suoi rituali scaramantici

Il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica una articolo al direttore della supersfida in programma domenica alle ore 20:45. Nell'articolo, il giornale ricorda la sua intervista a Dazn in cui ha raccontato diversi aneddoti che aggiungono significati alla stracittadina milanese. Intanto, lui mette i due cartellini nelle tasche dei pantaloncini: a destra quello giallo (tirato fuori 18 volte nelle cinque partite arbitrate finora in campionato) e a sinistra quello rosso (estratto già due volte, rispetto alle zero dell'ultimo campionato).

Un altro rito raccontato ai microfoni di Dazn riguarda il pre-partita e il processo di vestizione. L'arbitro internazionale infatti, prima di ogni partita, si mette prima il calzettone destro e poi quello sinistro: si tratta di pura ritualità che prima di determinati eventi può aiutare.

L'arbitro dei derby

Il designatore Rocchi si fida di lui soprattutto nel momento in cui arrivano dei derby: in carriera ha già arbitrato quello di Roma per due volte, con l'ultimo quello di pochi mesi fa vinto dai giallorossi e condotto in maniera corretta, decisa e caratterizzata dai due rossi (giusti) estratti nel finale di partita a Belahyane e Guendouzi.

Non solo la stracittadina della capitale. Sozza ha anche arbitrato il derby di Milano due volte nel recente passato, diventando il primo milanese a farlo dal dopoguerra in poi. Il bilancio nelle due sfide precedenti è in equilibrio: ha arbitrato in occasione della rimonta rossonera in Supercoppa del 6 gennaio 2025 a Riad, mentre il primo derby risale alla stagione 2023/24: vittoria per 5-1 dell'Inter.

Sozza, come tanti altri, è diventato arbitro dopo aver cominciato come giocatore e sa bene che la percezione del pubblico e dei calciatori è importante: "La cosa che più mi ferisce è vedere qualcuno che mette in discussione la nostra buonafede", ha detto, ricordando che l'arbitraggio è un mestiere che richiede equilibrio e decisione.

