Sozza da Milano per il Derby: curiosità e precedenti sull'arbitro della sfida

Il designatore Rocchi si fida di lui soprattutto nel momento in cui arrivano dei derby : in carriera ha già arbitrato quello di Roma per due volte, con l'ultimo quello di pochi mesi fa vinto dai giallorossi e condotto in maniera corretta, decisa e caratterizzata dai due rossi (giusti) estratti nel finale di partita a Belahyane e Guendouzi.

Non solo la stracittadina della capitale. Sozza ha anche arbitrato il derby di Milano due volte nel recente passato , diventando il primo milanese a farlo dal dopoguerra in poi. Il bilancio nelle due sfide precedenti è in equilibrio: ha arbitrato in occasione della rimonta rossonera in Supercoppa del 6 gennaio 2025 a Riad , mentre il primo derby risale alla stagione 2023/24: vittoria per 5-1 dell'Inter .

Sozza, come tanti altri, è diventato arbitro dopo aver cominciato come giocatore e sa bene che la percezione del pubblico e dei calciatori è importante: "La cosa che più mi ferisce è vedere qualcuno che mette in discussione la nostra buonafede", ha detto, ricordando che l'arbitraggio è un mestiere che richiede equilibrio e decisione.